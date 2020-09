Cách ly hơn 1000 người, Khánh Hòa bảo đảm an toàn cho lực lượng chống dịch

Tỉnh Khánh Hòa đang cách ly hơn 1 ngàn người từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam và điều trị 13 người mắc Covid-19 tại các cơ sở y tế. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở điều trị để tránh lây nhiễm chéo, lây lan ra cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay.



Người Việt Nam nhập cảnh và lực lượng chức năng được trang bị các phương tiện bảo hộ.

Hiện có hơn 1000 người Việt Nam từ nước ngoài trở về đang được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội. Đây là những trường hợp lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người lao động… trở về từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trước khi xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, toàn bộ những người này đều mặc áo phòng dịch, sau đó được phân loại sức khỏe, đi theo luồng riêng để đến nơi tập trung. Mỗi lần đón người Việt Nam từ nước ngoài trở về, cách ly tập trung. Tỉnh Khánh Hòa huy động cả trăm người gồm: Kiểm dịch y tế, An ninh, Bộ đội, Dân quân để đón tiếp…

Mặc dù trong số người nhập cảnh có 12 người dương tính với SAR-CoV2 nhưng do được phòng dịch tốt nên đến nay lực lượng làm nhiệm vụ vẫn an toàn. Bác sĩ Nguyễn Hoa Hội, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Xuống sân bay thì nhân viên y tế ở sân bay cũng được trang bị phòng hộ, tất cả đều phòng hộ hết. Hành khách được xử lý tay, chân, hành lý, xe tập kết khách cũng được khử trùng đầy đủ rồi chuyển họ đi. Hành lý, hàng hóa từ máy bay xuống xử lý toàn bộ hết. Với quy trình như vậy thì khả năng lây nhiễm là không có"



Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đang điều trị các trường hợp mắc Covid-19.

Đợt dịch trước, tỉnh Khánh Hòa là địa phương đầu tiên trong cả nước ghi nhận trường hợp người Việt mắc Covid-19. Đến nay, Khánh Hòa đang điều trị 13 ca mắc Covid-19, 10 trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, 3 trường hợp được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cam Lâm.



Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa ngoài việc điều trị Covid-19 còn điều trị các bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Khánh Hòa. Bệnh viện đã thiết lập luồng tuyến riêng để phân loại, khám bệnh, cách ly điều trị theo từng giai đoạn đối với các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Để tránh lây lan cho nhân viên y tế, Bệnh viện đã trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, khẩu trang, kính đeo mắt khi làm việc với các bệnh nhân. Đặc biệt, chú ý phòng hộ khi thực hiện các thủ thuật điều trị như: đặt nội khí quản, hồi sức, hút đờm giải…

Các kíp điều trị bao gồm bác sĩ, điều dưỡng thường xuyên được xét nghiệm SAR-CoV2 với tần suất 3-4 ngày/ lần. Để đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây 3 phòng áp lực âm tại Bệnh viện. Bác sĩ Trần Nam Quân, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Phải bảo vệ để nhân viên y tế không mắc Covid-19. Sở Y tế đang chủ trì xây dựng các phòng áp lực âm. Không có thì mình mở thông khí các buồng bệnh nhưng phải đảm bảo có buồng đệm, các buồng đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn, luồng không khí theo một chiều. Xử lý đồ thải của những người nghi ngờ nhiễm, quản lý chất thải, quần áo bảo hộ của nhân viên y tế đã tiếp xúc"





Người đến khám bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa được phân luồng, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay từ đầu, ngoài việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ngoài xã hội, tỉnh Khánh Hòa cũng quyết liệt triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Các lực lượng trực tiếp làm công tác đón tiếp, sàng lọc, cách ly, điều trị phải có trang bị bảo hộ để đảm bảo sự an toàn. Sau khi làm nhiệm vụ phải có địa điểm cách ly để đề phòng lây nhiễm cho gia đình, cộng đồng.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang bố trí việc cách ly các lực lượng chức năng tại các khách sạn để đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Đắc Tài khẳng định, bảo vệ tốt cho lực lượng phòng chống dịch là giải pháp để ứng phó lâu dài với dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.



"Các cơ sở khách sạn được dùng để cách ly số cán bộ này. Ngân sách chi phí để đảm bảo an toàn cho anh em. Tất cả các biện pháp an toàn theo đúng quy định nhưng cũng phải đề phòng xác suất rủi ro, không ai có thể đảm bảo 100%. Càng đề phòng tốt bao nhiêu nó sẽ hạn chế rủi ro bấy nhiêu"- Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho hay./.