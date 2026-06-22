Cái kết đắng cho tài xế liều lĩnh đi ngược chiều trên cao tốc

Cụ thể, ông N. (sinh năm 1990, trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô con mang biển kiểm soát 20A-607.XX lưu thông ngược chiều trên phần đường dành cho các phương tiện đang di chuyển theo hướng lưu thông bình thường.

Hình ảnh phương tiện đi ngược chiều được cắt từ video

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện, lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi của ông N. được xác định vi phạm quy định tại điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho biết, đi ngược chiều trên đường cao tốc là một trong những hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thảm khốc do các phương tiện trên cao tốc thường di chuyển với tốc độ cao. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc xử lý tình huống không đúng quy định cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc thời gian qua xuất phát từ các hành vi vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe, quay đầu xe trái phép hoặc dừng đỗ không đúng nơi quy định. Đây đều là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và bị xử lý với mức chế tài rất nghiêm khắc.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, chỉ dẫn và các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Trong trường hợp đi quá lối ra hoặc đi nhầm đường, người điều khiển phương tiện phải tiếp tục di chuyển đến nút giao hoặc điểm quay đầu hợp pháp gần nhất để điều chỉnh lộ trình.

Người tham gia giao thông tuyệt đối không được tự ý quay đầu xe, lùi xe hoặc đi ngược chiều trên đường cao tốc dưới bất kỳ hình thức nào. Việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ giúp bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn cho cộng đồng.