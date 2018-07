Cấm lưu hành xe túc túc ở Quảng Ninh, hàng trăm chủ xe sẽ làm gì?

Túc túc là loại xe 3 bánh dùng để chở hàng cũng như khách du lịch khá phổ biến do phù hợp với việc di chuyển vào các ngõ ngách. Loại phương tiện vận chuyển này thực chất là loại xe lam, vốn đã bị cấm lưu hành ở các thành phố lớn từ cả chục năm trước do không đảm bảo an toàn giao thông, không được cơ quan đăng kiểm cấp phép.

Vì vậy đã có không ít vụ tai nạn xảy ra mà mới đây nhất, ngày 17/7, trong khi vận chuyển khách du lịch tham quan đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, một xe túc túc bị lật khiến cả nhóm 9 du khách bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng phải đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Việc chuyển đổi nghề cho các tài xế túc túc cần phải có thời gian và sự hỗ trợ tích cực hơn từ chính quyền.

Trần Phương Anh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đang có chuyến du lịch cùng bạn tại đảo Quan Lạn nói: “Nếu đi trên đường bằng phẳng thì khá là ổn, nhưng ở Quan Lạn sẽ có những đoạn lên xuống, nhất là đường đi ra biển thì em thấy hơi nguy hiểm. Lái xe túc túc đi cũng khá là ẩu cho nên em thấy không an toàn cho lắm.”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến cuối năm nay, loại xe túc túc này sẽ bị cấm lưu thông. Thay vào đó, khách du lịch có thể sử dụng dịch vụ xe điện hoặc thuê xe máy để di chuyển tại các xã đảo. Tuy nhiên, việc chuyển đổi nghề cho các tài xế túc túc trên xã đảo là vấn đề đang được đặt ra.

Anh Hoàng Đức Huân, làm nghề lái xe túc túc trên xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn được 8 năm, cho biết: “Một chiếc xe điện giá khoảng 380- 400 triệu, trong khi mua một xe túc túc thì chỉ có 50 triệu đồng. Chúng tôi cũng mong chính quyền tạo điều kiện để có vốn, chẳng hạn như cho vay vốn để tái sản xuất.”

Chỉ riêng quý II/2018, lượng khách du lịch đến đảo Quan Lạn ước đạt gần 43.000 lượt người, trong đó khách quốc tế gần 3.000 lượt. Các dịch vụ vận tải ở đây phải hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Mỗi năm, người dân cũng thu về được khoảng 20 – 30 triệu đồng/1 xe túc túc.

Để tạo điều kiện giúp chủ xe túc túc chuyển đổi nghề nghiệp, ông Lưu Minh Đức, Chủ tịch UBND xã đảo Quan Lạn cho biết: “Đến hết năm 2018 thì dừng hoạt động xe túc túc. Chính quyền tỉnh cũng như chính quyền địa phương cũng đang làm việc với các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng chính sách xã hội, tạo nguồn vốn và tạo điều kiện cho các hộ có chủ trương để chuyển đổi nghề. Đến nay trên địa bàn đã có 5 hộ được hỗ trợ vay vốn”.

Việc dừng hoạt động xe túc túc là cần thiết khi loại xe này vốn dĩ không đảm bảo an toàn cho du khách khi di chuyển. Tuy nhiên, cần có thời gian và sự hỗ trợ tích cực hơn từ chính quyền để người dân địa phương chuyển đổi nghề hoặc phương tiện vận chuyển phù hợp, đảm bảo được đời sống và xây dựng hình ảnh đẹp cho du lịch Quảng Ninh./.

