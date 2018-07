Cấm nhiều vị trí trên tuyến đường sắt Yên Lào qua Yên Bái do mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, suốt 2 ngày nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, làm mực nước trên các sông, suối dâng cao.

Tại vị trí cầu Nga Quán, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, nước ngập trên mặt ray hơn 70 cm; tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có nhiều điểm, nước đã vượt mặt đường ray; nhiều vị trí dọc theo tuyến đường sắt này cũng bị sạt lở taluy âm, dương và bị ngập sâu trong nước.

Để đảm bảo an toàn trên tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai, hôm nay, Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào đã chính thức cấm đường tại Km 171 lúc 11h20’, Km 157 + 372 lúc 11h58’, Km 155 + 015 lúc 12h30’ và Km 180 + 250 lúc 14h40’.

Hiện, nước sông Hồng vẫn tiếp tục dâng, nhiều khả năng đường sắt Yên Bái – Lào Cai tiếp tục phải cấm đường./.

Một số hình ảnh đường sắt ngập trong mưa lũ: