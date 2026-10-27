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Cán bộ an ninh mạng diễn tập phòng thủ, điều tra tấn công mạng

Thứ Ba, 20:45, 27/10/2026
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VOV.VN - 90 cán bộ, chiến sĩ và chuyên viên từ các đơn vị trên cả nước tham gia diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026, với kịch bản tấn công hệ thống của một tổ chức tài chính.

 

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2026, với kịch bản mô phỏng tấn công vào hệ thống thông tin của một tổ chức tài chính.

Phiên thực hành kéo dài 7,5 giờ liên tục trên hệ thống mô phỏng hạ tầng của một tổ chức tài chính. Tham gia có 90 cán bộ, chuyên viên thuộc 46 đơn vị, chia thành 10 đội. Các đơn vị đến từ 14 bộ, ngành và Phòng An ninh mạng Công an 32 tỉnh, thành phố.

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Các đội thi trong phần diễn tập. (Ảnh: NCA)

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên lực lượng chuyên trách của công an địa phương và lực lượng bảo đảm an ninh mạng của các bộ, ngành cùng tham gia xử lý một tình huống sự cố chung trên hệ thống mô phỏng trải dài từ hạ tầng công nghệ thông tin truyền thống đến điện toán đám mây, chuỗi khối và tài sản số.

"Đây cũng là bức tranh hạ tầng mà nhiều cơ quan, doanh nghiệp đang vận hành, khi hệ thống cũ vẫn tồn tại song song với công nghệ mới, tạo ra những vùng rủi ro đan xen. Môi trường diễn tập giúp các lực lượng kiểm nghiệm năng lực thực chiến và khả năng phối hợp trong điều kiện gần với thực tế", thông cáo của Ban tổ chức có đoạn

Điểm mới của năm nay là hình thức phòng thủ kết hợp điều tra trực tiếp. Các đội vừa phải phát hiện, ngăn chặn tấn công, vừa phải truy vết đối tượng, khôi phục hệ thống và thu thập chứng cứ điện tử. Phần điều tra được chấm điểm theo thể thức CTF với 43 thử thách.

Theo ban tổ chức, tài chính - ngân hàng là lĩnh vực bị nhắm tới hàng đầu. Khi thanh toán số và xác thực sinh trắc học đã phổ biến, một sự cố tại tổ chức tài chính có thể gây thiệt hại lớn về tài sản. Dữ liệu khách hàng có thể bị lộ, hoạt động thanh toán bị gián đoạn.

Nhận định tình hình an ninh mạng năm 2026 tiếp tục phức tạp. Mã độc tống tiền được kết hợp với đánh cắp dữ liệu để gây sức ép kép. Tội phạm mạng dùng AI để giả mạo giọng nói, hình ảnh và tự động hóa lừa đảo. Trong khi đó, hạ tầng số quốc gia còn phân tán và phụ thuộc vào công nghệ lõi của nước ngoài. Thông qua kịch bản về tấn công mạng, các đội phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ ngăn chặn tấn công, duy trì hoạt động hệ thống, truy vết hành vi và thu thập chứng cứ điện tử. Mỗi giai đoạn mở ra những rủi ro tiếp theo, cho thấy một chuỗi sai sót nhỏ như mật khẩu dùng chung, tài khoản được cấp quyền quá mức hoặc thông tin xác thực đám mây bị lộ có thể tạo điều kiện để kẻ tấn công tiến sâu hơn vào hệ thống.

can bo an ninh mang dien tap phong thu, dieu tra tan cong mang hinh anh 2
Đại tá Nguyễn Hồng Quân trao giải thưởng cho đội Đồng Xuân đứng đầu với 6.140 điểm. (Ảnh: NCA)

Khác với hình thức diễn tập thiên về phân tích sau sự cố, chương trình năm nay yêu cầu các đội vừa điều tra vừa trực tiếp phòng thủ trước các đợt tấn công đang diễn ra. Một lỗ hổng chưa được xử lý có thể tiếp tục bị khai thác, trong khi việc ngắt một dịch vụ để ngăn chặn nguy cơ cũng có thể làm gián đoạn hoạt động của hệ thống.

Bên cạnh điểm số của các thử thách, Ban Tổ chức còn theo dõi mức độ an toàn và tính liên tục của hệ thống. Các đội có thể bị trừ điểm khi hệ thống bị khai thác thành công hoặc dịch vụ bị gián đoạn. Cách tính này đặt yêu cầu phòng thủ song song với điều tra: xử lý được dấu vết tấn công nhưng không duy trì được hoạt động hệ thống vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả chung.

Cùng với phiên thực hành, chương trình có hội thảo chuyên đề dành cho lãnh đạo Phòng An ninh mạng Công an các tỉnh, thành phố và đơn vị bảo đảm an ninh mạng thuộc bộ, ngành. Nội dung bàn về những điểm mới của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và văn bản hướng dẫn; công tác thẩm định hồ sơ cấp độ hệ thống thông tin; huấn luyện, diễn tập an ninh mạng trong kỷ nguyên AI; cùng các xu hướng công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

Thông qua hoạt động diễn tập và trao đổi chuyên môn, chương trình hướng tới nâng cao năng lực phát hiện, ứng phó, điều tra sự cố và phối hợp liên ngành, góp phần bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng và an toàn hạ tầng số quốc gia.

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Cục An ninh mạng lên tiếng về hai lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP

VOV.VN - Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết hai lỗ hổng bảo mật PHP đã có bản vá chính thức. Người dùng internet thông thường không bị ảnh hưởng trực tiếp, có thể tiếp tục sử dụng bình thường. Các tổ chức, doanh nghiệp vận hành website có sử dụng PHP nên rà soát hệ thống và cập nhật bản vá sớm.

Linh Thương/VOV.VN
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