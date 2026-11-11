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Cán bộ, chiến sĩ Đà Nẵng vượt hơn 10 km đường rừng đưa cụ ông về nhà an toàn

Thứ Tư, 23:04, 11/11/2026
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VOV.VN - Khi nước lũ dâng cao, lực lượng quân sự xã cùng người dân thôn Trà Giác, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng đã đưa một cụ ông từ căn chòi bìa rừng trở về nhà an toàn.

Ngày 11/11, trong lúc mưa lũ diễn biến phức tạp ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân phối hợp Ban nhân dân thôn Trà Giác đã đưa một cụ ông hơn 70 tuổi ở nóc Ông Nam trở về nhà an toàn.

Thời điểm lực lượng tiếp cận, cụ ông đang ở trong một căn chòi bìa rừng, cách nhà hơn 10 km. Trước mưa lớn, nước lũ dâng cao, để bảo đảm an toàn tính mạng cho cụ, đơn vị cùng lực lượng tại chỗ vượt đường rừng tiếp cận, vận động và hỗ trợ cụ di chuyển. Quãng đường ấy đi qua rừng núi hiểm trở, nhiều đoạn nước lũ chảy xiết, gây khó khăn cho việc di chuyển.

can bo, chien si Da nang vuot hon 10 km duong rung dua cu ong ve nha an toan hinh anh 1
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân cõng cụ ông về nhà an toàn

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Trà Tân, tối 11/11, mưa giảm dần, hiện nước trên sông, suối bắt đầu rút. Trên địa bàn xã xảy ra 8 điểm sạt lở, một nhà dân bị đổ một góc tường, chưa có thiệt hại về người, 39 hộ, 165 người được di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở vẫn rất cao, xã tiếp tục huy động lực lượng theo dõi và vận động người dân vùng nguy hiểm rời khỏi khu vực.

Vượt đường rừng trong mưa lớn, đưa cụ ông ở xã Trà Tân về nhà an toàn
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Khẩn trương khắc phục giao thông do sạt lở ở miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng, làm hư hỏng các tuyến đường, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Các địa phương cùng ngành chức năng đang khẩn trương triển khai phương án khắc phục, cảnh báo những vị trí nguy hiểm.

Long Phi/ OV-Miền Trung
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