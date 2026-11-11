Cán bộ, chiến sĩ Đà Nẵng vượt hơn 10 km đường rừng đưa cụ ông về nhà an toàn

Ngày 11/11, trong lúc mưa lũ diễn biến phức tạp ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân phối hợp Ban nhân dân thôn Trà Giác đã đưa một cụ ông hơn 70 tuổi ở nóc Ông Nam trở về nhà an toàn.

Thời điểm lực lượng tiếp cận, cụ ông đang ở trong một căn chòi bìa rừng, cách nhà hơn 10 km. Trước mưa lớn, nước lũ dâng cao, để bảo đảm an toàn tính mạng cho cụ, đơn vị cùng lực lượng tại chỗ vượt đường rừng tiếp cận, vận động và hỗ trợ cụ di chuyển. Quãng đường ấy đi qua rừng núi hiểm trở, nhiều đoạn nước lũ chảy xiết, gây khó khăn cho việc di chuyển.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân cõng cụ ông về nhà an toàn

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Trà Tân, tối 11/11, mưa giảm dần, hiện nước trên sông, suối bắt đầu rút. Trên địa bàn xã xảy ra 8 điểm sạt lở, một nhà dân bị đổ một góc tường, chưa có thiệt hại về người, 39 hộ, 165 người được di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở vẫn rất cao, xã tiếp tục huy động lực lượng theo dõi và vận động người dân vùng nguy hiểm rời khỏi khu vực.

Vượt đường rừng trong mưa lớn, đưa cụ ông ở xã Trà Tân về nhà an toàn