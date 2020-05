Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội hiến tặng hơn 6.000 đơn vị máu

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân cùng tham gia hiến máu cứu người, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ, với nghĩa cử "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid -19, Công an Hà Nội đã phát động hiến máu tình nguyện tại 14 điểm trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Hoạt động hiến máu tình nguyện của Công an Hà Nội. (ảnh: Kinh tế & Đô thị)

Qua đó đã thu hút đông đảo các cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong công an thành phố tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã vận động người thân và nhân dân cùng tham gia hiến máu cứu người. Sau nửa tháng phát động, từ 15-30/4,, chương trình đã tiếp nhận 6.157 đơn vị máu, vượt kế hoạch đề ra.

Tham gia hiến máu tình nguyện, Thiếu úy Lương Thị Thu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội cho biết, chị cảm thấy rất vui vì đã góp một phần máu của mình cho những người đang cần. Chị mong muốn mình có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục được hiến máu nhiều lần hơn nữa, đồng thời mong các đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, hiến máu tình nguyện để giúp nhiều người.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội cho biết, Chương trình hiến máu của Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ chiến sỹ trong toàn Công an thành phố.

Công an Hà Nội là đơn vị có mô hình tổ chức hiến máu mới, sáng tạo trong thời điểm dịch bệnh. Thay vì tổ chức một ngày hội lớn như mọi năm, thì năm nay, Công an thành phố đã triển khai chuỗi điểm hiến máu tại các quận, huyện và phân bổ hợp lý, giãn các giờ hiến máu. Như vậy, vừa đảm bảo việc cán bộ chiến sỹ thuận lợi, không mất thời gian đi lại vừa đảm bảo tuân thủ giãn cách để phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy, số đơn vị máu được hiến là rất cao.

Hành trình "giọt máu nghĩa tình" của Công an thành phố Hà Nội là một trong những hành trình quy, huy động cán bộ, chiến sỹ đông đảo nhất. Đoàn thanh niên Công an Hà Nội mong muốn phát huy được vai trò của công an Thủ đô không chỉ trong phòng, chống dịch Covid-19 cũng như thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và thư của Bộ trưởng Tô Lâm gửi đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân. Đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ công an Rhủ đô không chỉ mưu trí, dũng cảm trên mặt trận phòng, chống tội phạm mà còn là những người chiến sỹ nhân ái, nghĩa tình.

Theo đánh giá, Công an Hà Nội là một trong những đơn vị, địa phương trong khối lực lượng vũ trang tổ chức được chiến dịch hiến máu nhiều ngày với số lượng cao, vượt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, hành trình "Giọt máu nghĩa tình" được tổ chức đúng vào thời điểm các cơ sở y tế thiếu máu trầm trọng, nhiều lịch hiến máu không triển khai được do thực hiện giãn cách xã hội nên hoạt động này càng có ý nghĩa./.