Cán bộ kiểm lâm bị thương nặng khi tham gia chữa cháy rừng Mường La

Các tỉnh Tây Bắc ứng phó với nắng nóng kéo dài

VOV.VN - Các tỉnh Tây Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng, hanh khô, với nền nhiệt phổ biến trong khoảng 35 – 38 độ C, có nơi trên 40 độ C, vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đang được đặt lên hàng đầu.