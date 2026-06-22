Cận cảnh đại công trường cầu Tứ Liên tăng tốc về đích trước Hội nghị APEC 2027

VOV.VN - Cầu Tứ Liên với thiết kế cầu dây văng hiện đại, quy mô mặt cầu rộng 43m. Hiện tiến độ thi công đang được đẩy mạnh bằng nhiều công nghệ tiên tiến, dự án đang từng bước hoàn thành hiện thực hóa mục tiêu kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực Đông Anh.
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VOV.VN - Sau hơn 3 tháng thi công dự án chống ngập khẩn cấp, hai tuyến đường Võ Chí Công và Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã được thảm nhựa hoàn trả mặt bằng. Thế nhưng, thực tế mặt đường hiện vẫn nham nhở, nắp hố ga lồi lõm đang gây nguy hiểm cho phương tiện và dẫn đến ùn tắc giao thông, khiến người dân không khỏi bức xúc.
VOV.VN - Sau hơn 3 tháng thi công dự án chống ngập khẩn cấp, hai tuyến đường Võ Chí Công và Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã được thảm nhựa hoàn trả mặt bằng. Thế nhưng, thực tế mặt đường hiện vẫn nham nhở, nắp hố ga lồi lõm đang gây nguy hiểm cho phương tiện và dẫn đến ùn tắc giao thông, khiến người dân không khỏi bức xúc.
VOV.VN - Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối đang được tăng tốc thi công nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực phía Đông Hà Nội. Với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, công trình hiện đạt trên 40% giá trị và kỳ vọng sớm giải quyết tình trạng úng ngập cho người dân.
VOV.VN - Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối đang được tăng tốc thi công nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực phía Đông Hà Nội. Với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, công trình hiện đạt trên 40% giá trị và kỳ vọng sớm giải quyết tình trạng úng ngập cho người dân.
VOV.VN - Dự án cầu Mễ Sở thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang tăng tốc thi công với sản lượng vượt gần 5% tiến độ. Các nhà thầu tập trung hoàn thiện hạng mục móng, trụ và kết cấu nhịp vượt sông Hồng, quyết tâm về đích các mốc quan trọng trước mùa mưa lũ năm 2026.
VOV.VN - Dự án cầu Mễ Sở thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang tăng tốc thi công với sản lượng vượt gần 5% tiến độ. Các nhà thầu tập trung hoàn thiện hạng mục móng, trụ và kết cấu nhịp vượt sông Hồng, quyết tâm về đích các mốc quan trọng trước mùa mưa lũ năm 2026.