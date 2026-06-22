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Cận cảnh đại công trường cầu Tứ Liên tăng tốc về đích trước Hội nghị APEC 2027

Thứ Hai, 16:02, 22/06/2026
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VOV.VN - Những ngày cuối tháng 6, công trường cầu Tứ Liên vượt sông Hồng duy trì hàng chục mũi thi công liên tục ngày đêm. Dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội đang được tăng tốc với nhiều công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu thông xe vào tháng 10/2027, trước thềm Hội nghị APEC 2027.

Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
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