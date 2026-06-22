Cận cảnh đại công trường cầu Tứ Liên tăng tốc về đích trước Hội nghị APEC 2027

Hà Nội hoàn trả mặt bằng dự án chống ngập nham nhở, gây nguy hiểm

VOV.VN - Sau hơn 3 tháng thi công dự án chống ngập khẩn cấp, hai tuyến đường Võ Chí Công và Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã được thảm nhựa hoàn trả mặt bằng. Thế nhưng, thực tế mặt đường hiện vẫn nham nhở, nắp hố ga lồi lõm đang gây nguy hiểm cho phương tiện và dẫn đến ùn tắc giao thông, khiến người dân không khỏi bức xúc.