VOV.VN - Hồ điều hòa Chèm (phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) khởi công tháng 8/2026 đang chạy đua tiến độ để về đích sau khoảng 5 tháng thi công. Tuy nhiên, công trường nằm giữa khu dân cư đông đúc, đường vận chuyển đất chật hẹp, đặt ra áp lực về tổ chức thi công, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.