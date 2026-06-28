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Cận cảnh khu đất quy hoạch xây Nhà hát Thành phố Hà Nội tại Công viên Võ Thị Sáu

Chủ Nhật, 06:16, 28/06/2026

VOV.VN - Khu đất phía Tây Bắc Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội), giáp các tuyến đường Võ Thị Sáu và Trần Khát Chân được quy hoạch xây dựng Nhà hát Thành phố Hà Nội với diện tích khoảng 9.000m2. Ghi nhận thực tế cho thấy, trong phạm vi dự án vẫn còn nhiều công trình tạm làm quán ăn, gara ô tô, rửa xe...

Đ.Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
Tag: VOV công viên võ thị sáu Hà Nội
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Trang:
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Dự án nằm trên mặt đường phố Võ Thị Sáu và Trần Khát Chân thuộc Công viên Võ Thị Sáu. Khu đất được quy hoạch xây dựng Nhà hát Thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 9.249m², trước đây được giao để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng.
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Ngày 6/5/2010, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2035/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Tuổi trẻ (tên trước đây Công viên Võ Thị Sáu). Theo đó, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Tuổi trẻ theo hướng trở thành Trung tâm Thanh thiếu niên Hà Nội, tỷ lệ 1/500. Do đó, UBND quận Hai Bà Trưng trước đây đã thực hiện công tác GPMB đối với dự án này từ năm 2010 đến năm 2022, đối với 122 hộ dân.
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Hiện nay, phường Bạch Mai đang tiếp tục triển khai thu hồi đất đối với các hộ sử dụng đất tự chuyển đổi và diện tích đất do HTX Nông nghiệp Đồng Thanh quản lý để thực hiện dự án GPMB, thu hồi một phần diện tích đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Công viên Võ Thị Sáu. Phạm vi thực hiện từ khu vực cổng QueenBee trước đây đến khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng theo quy hoạch đã được duyệt.
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Hiện trạng một phần khu đất nằm trong phạm vi quy hoạch dự án.
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Nhiều công trình tạm vẫn tồn tại trên khu đất.
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Chủ yếu là nhà khung sắt, mái tôn...
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... làm cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn.
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Các cơ sở kinh doanh hoạt động trên đoạn phố Võ Thị Sáu từ khu vực nhà hàng Queen Bee trước đây đến khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao quận Hai Bà Trưng theo quy hoạch đã được duyệt
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Đoạn phố biến thành gara ô tô, rửa xe
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Khu vực giáp hồ Thanh Nhàn 2, nơi ghi nhận tình trạng tái lấn chiếm để kinh doanh kéo dài nhiều năm.
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Khu vực trở thành điểm tối mất mỹ quan đô thị ngay sát Công viên Võ Thị Sáu không gian xanh trong khu vực.
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Theo danh mục các công trình trọng điểm của thành phố, Nhà hát Thành phố Hà Nội sẽ được xây dựng trên đường Võ Thị Sáu, thuộc phường Bạch Mai, với diện tích khoảng 9.000m², tổng mức đầu tư dự kiến 2.000 tỷ đồng và quy mô 2.000 - 2.500 chỗ ngồi. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một thiết chế văn hóa quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tổ chức các chương trình nghệ thuật và sự kiện văn hóa của Thủ đô.

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