Cận cảnh khu đất quy hoạch xây Nhà hát Thành phố Hà Nội tại Công viên Võ Thị Sáu

VOV.VN - Sau thời gian khẩn trương chỉnh trang, Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội) đã hoàn thành. Điểm nhấn nổi bật là Nhà tưởng niệm Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu, góp phần tạo không gian xanh, sinh hoạt văn hóa - thể thao và tri ân giá trị lịch sử cho cộng đồng.
VOV.VN - Sau thời gian khẩn trương chỉnh trang, Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội) đã hoàn thành. Điểm nhấn nổi bật là Nhà tưởng niệm Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu, góp phần tạo không gian xanh, sinh hoạt văn hóa - thể thao và tri ân giá trị lịch sử cho cộng đồng.
VOV.VN - Sau nhiều năm tồn tại sai phạm và bị bỏ hoang hóa, Công viên Võ Thị Sáu đang được cải tạo, chỉnh trang toàn diện. Khi hoàn thành, nơi đây hứa hẹn trở thành không gian xanh mở, phục vụ nhu cầu vui chơi, thể thao và nghỉ ngơi của người dân Thủ đô.
VOV.VN - Sau nhiều năm tồn tại sai phạm và bị bỏ hoang hóa, Công viên Võ Thị Sáu đang được cải tạo, chỉnh trang toàn diện. Khi hoàn thành, nơi đây hứa hẹn trở thành không gian xanh mở, phục vụ nhu cầu vui chơi, thể thao và nghỉ ngơi của người dân Thủ đô.
VOV.VN - Sau khi tháo dỡ hơn 600m hàng rào sắt và lát lại đá phần vỉa hè bao quanh, diện mạo Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tạo thuận lợi cho người dân đến thư giãn, rèn luyện sức khỏe nhưng các hạng mục bên trong công viên vẫn nhếch nhác, xuống cấp.
VOV.VN - Sau khi tháo dỡ hơn 600m hàng rào sắt và lát lại đá phần vỉa hè bao quanh, diện mạo Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tạo thuận lợi cho người dân đến thư giãn, rèn luyện sức khỏe nhưng các hạng mục bên trong công viên vẫn nhếch nhác, xuống cấp.