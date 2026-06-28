Cận cảnh khu đất quy hoạch xây Nhà hát Thành phố Hà Nội tại Công viên Võ Thị Sáu

Hà Nội cải tạo, chỉnh trang toàn diện công viên Võ Thị Sáu

VOV.VN - Sau nhiều năm tồn tại sai phạm và bị bỏ hoang hóa, Công viên Võ Thị Sáu đang được cải tạo, chỉnh trang toàn diện. Khi hoàn thành, nơi đây hứa hẹn trở thành không gian xanh mở, phục vụ nhu cầu vui chơi, thể thao và nghỉ ngơi của người dân Thủ đô.