Cận cảnh sau giải phóng mặt bằng tuyến đường 472m nối Đồng Tàu – Giải Phóng

VOV.VN - Sau khi thu hồi đất các trường hợp cuối cùng, dự án tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng (phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường dài hơn 472m được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tăng kết nối khu vực phía Nam Thủ đô.
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 1
Lực lượng chức năng phường Hoàng Mai hoàn thành việc cưỡng chế các trường hợp không hợp tác bàn giao mặt bằng và bàn giao mặt bằng ngày 25/3
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 2
Lực lượng chức năng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 3
Các phương tiện máy móc được huy động thực hiện phá dỡ công trình trên diện tích thu hồi.

duong_dong_tau_14.jpg

can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 4
Người dân thão dỡ bê tông lấy sắt phế liệu
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 5
Mặt bằng sau thu hồi được bàn giao cho chủ đầu tư dự án.
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 6
Tuyến đường có chiều dài khoảng 472m, mặt cắt ngang rộng 30m đang dần hình thành.
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 7
Khu vực điểm đầu tại Khu đô thị Đồng Tàu sau khi giải phóng mặt bằng.
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 8
Điểm cuối tuyến kết nối ra khu vực ngõ 1277 đường Giải Phóng.
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 9
Một đoạn tuyến đi qua các ngõ hiện hữu
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 10
Tuyến đường được kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho các trục Đỗ Mười và Vành đai 3.
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 11
Không gian khu vực Đồng Tàu mở ra sau khi các công trình được tháo dỡ.
can canh sau giai phong mat bang tuyen duong 472m noi Dong tau giai phong hinh anh 12
Việc hoàn tất giải phóng mặt bằng được xem là bước then chốt để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Hà Nội.
Đ.Hưng/VOV.VN
