Cần khắc phục Khu tái định cư xã An Thạnh Thủy, Đồng Tháp “bỏ hoang”

Thực trạng này gây bức xúc và đặt ra yêu cầu sớm tháo gỡ những vướng mắc để người dân có nơi xây nhà ở, ổn định cuộc sống.

Khu tái định cư tại ấp Bình Phục Nhứt, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp hiện đang trong tình trạng bỏ trống, cỏ mọc um tùm. Các hạng mục hạ tầng đã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh nhưng chưa có người dân đến xây nhà ở.

Khu tái định cư tại xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp xây dựng hơn 1 năm vẫn chưa bố trí cho dân vào xây nhà ở

Dự án xây dựng khu tái định cư này do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp (nay thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông tỉnh Đồng Tháp) làm chủ đầu tư, hoàn thành vào tháng 7/2025.

Dự án có diện tích khoảng 2,3 ha, gồm các hạng mục: hệ thống đường giao thông, cấp điện, thông tin liên lạc, cấp và thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, xử lý nước thải, công viên, cây xanh và san nền. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 25,9 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí xây dựng hơn 23,5 tỷ đồng.

Do không có người quản lý nên Khu tái định cư tại xã An Thạnh Thủy cỏ mọc um tùm

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành, khu tái định cư sẽ được phân thành các lô đất để bố trí cho khoảng 50 hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng, đã bàn giao mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2), đoạn qua địa bàn xã An Thạnh Thủy.

Tuy nhiên, dù công trình đã hoàn thành hơn một năm và được chủ đầu tư bàn giao cho UBND xã An Thạnh Thủy quản lý, đến nay người dân vẫn chưa được nhận đất để xây dựng nhà ở. Trong khi đó, nhiều hộ thuộc diện giải tỏa trắng đã bàn giao toàn bộ đất đai, nhà cửa cho dự án nhưng chưa có nơi ở ổn định, phải tá túc tại nhà người thân, con cháu.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN về bất cập này, ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh Thuỷ cho biết, UBND xã đã hoàn thành các thủ tục ban đầu đối với khu tái định cư này nhưng phải chờ cấp tỉnh phê duyệt mức giá từng lô nền nhà để bán cho các hộ thuộc diện được vào xây nhà ở tại đây. Đến nay địa phương vẫn chưa nhận được ý kiến từ cấp tỉnh, nên chưa thể bố trí cho người dân vào khu tái định cư xây nhà ở.

Khu tái định cư được đầu tư gần 30 tỷ đồng mà bỏ hoang gây bức xúc đối với người dân bị thu hồi đất

Đáng chú ý, trong số những hộ đang chờ được bố trí tái định cư có cả người cao tuổi. Có trường hợp đã qua đời nhưng vẫn chưa được nhận đất để xây dựng nhà ở. Điều này khiến những người thuộc diện tái định cư không khỏi bức xúc, bởi mục tiêu của việc xây dựng khu tái định cư là giúp người dân có nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.