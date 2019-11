Cần khởi tố vụ án để điều tra vụ xe mercedes tông liên hoàn ở Hà Nội

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ôtô Mercedes GLC 250 và 4 phương tiện tham gia giao thông khác (3 xe máy, 1 xe đạp điện) ở cầu Hòa Mục khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương và nhiều phương tiện bốc cháy trơ khung, dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để có căn cứ xử lý vụ việc thì cần đợi kết quả điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, lỗi của nữ tài xế, kết quả giám định thiệt hại về tài sản, tỷ lệ thương tật của những bị hại...

Nơi xảy ra vụ việc.

“Giả sử người điều khiển ô tô đã không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vượt đèn đỏ do đạp nhầm chân ga, đã vi phạm điểm c, khoản 3 Điều 10 Luật giao thông đường bộ. Hoặc nữ tài xế ô tô đi giày cao gót, mất bình tĩnh, không làm chủ tốc độ thuộc về ý thức chấp hành chấp hành luật giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện. Khoản 5, Điều 4 Luật giao thông đường bộ quy định nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ đó là: Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, luật sư Bình cho hay.

Theo luật sư bình, ngoài ra cần phải xác định người điều khiển xe ôtô có Giấy phép lái xe hay không? Có nhưng không chấp hành tín hiệu đèn giao thông đâm vào những phương tiện phía trước đã có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 260 BLHS 2015. Với hậu quả làm 1 người chết, còn nếu 3 người bị thương không đáng kể hoặc không yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật thì nhiều khả năng người điều khiển xe ô tô sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 260 BLHS với khung hình phạt cao nhất đến 05 năm tù.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, thời gian gần đây, rất nhiều vụ tai nạn giao thông là do giày cao gót. Trên thế giới có một số nước đã cấm việc sử dụng giày cao gót khi lái xe. Tại Việt Nam, Luật giao thông đường bộ hiện vẫn chưa có quy định về việc nghiêm cấm sử dụng giày cao gót khi lái xe.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc đi giày cao gót khi lái xe là một trong những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây ra những vụ tai nạn kinh hoàng bậc nhất và ở các trường dạy họ đều có khuyến cáo.

“Do đó, đã đến lúc chúng ta sớm ban hành quy định về trang phục khi lái xe và vấn đề mức phạt thế nào cho phù hợp. Ngoài ra bản thân những người đi giày cao gót (chủ yếu là phụ nữ) họ phải ý thức được mức độ nguy hiểm cho mình hay người khác khi đi giày cao gót lái xe và có ý thức chủ động phòng tránh thì rủi ro xảy ra mới có thể hạn chế được”, luật sư Bình chia sẻ.

Luật sư Bình viện dẫn, việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại được quy định cụ thể tại Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau: Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều sau đây: Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác), Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Điều 139. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, Điều 141. Tội hiếp dâm, Điều 143. Tội cưỡng dâm, Điều 155. Tội làm nhục người khác, Điều 156. Tội vu khống, Điều 226.Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

“Như vậy kể cả khi không có yêu cầu của người bị hại thì vụ án vẫn phải bị khởi tố”, luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội).

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) đã cho biết, theo thông tin ban đầu người điều khiển xe ô tô khai khi lái xe đến gần cầu vượt Lê Văn Lương, bà định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước. Nhưng do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên nữ tài xế đạp nhầm chân ga.



“Như vậy, xét dưới góc độ pháp luật, người điều khiển ô tô đã không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vượt đèn đỏ, vi phạm điểm c, khoản 3 Điều 10 Luật giao thông đường bộ”, luật sư Thơm cho hay./.