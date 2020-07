Cần làm rõ việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Liên tiếp trong những ngày qua, Công an thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phát hiện, cách ly hàng chục người nước ngoài nhập cảnh trái phép không khai báo. Hiện nay, các chuyến bay chủ yếu là đưa người Việt ở nước ngoài về nước tránh dịch Covid-19 và các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc.

Ngày 18/7 vừa qua, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 27 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp tại khách sạn East Sea nằm trên đường Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sau đó, nhóm người này được cách ly tập trung tại chính khách sạn đang ở. Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng cũng phát hiện và yêu cầu cách ly bắt buộc tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đối với 5 người nước ngoài vì lưu trú không khai báo. Dư luận đặt câu hỏi là số người này đến Đà Nẵng bằng đường nào?

Khách sạn trên đường Loseby ở phường An Hải Bắc. quận Sơn Trà bị phát hiện có 27 người lưu trú.



Trung tá Trần Văn Thành, Phó trưởng Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thông tin, hiện, trên địa bàn có gần 230 cơ sở lưu trú, trong đó gần 80 cơ sở có người nước ngoài đang lưu lại. Hiện nay, trên địa bàn đang quản lý gần 1.200 người nước ngoài lưu trú.

Theo Trung tá Thành, khó khăn hiện nay là ý thức các chủ cơ sở lưu trú. Phần lớn chủ khách sạn không trực tiếp quản lý, phó mặc cho người điều hành. Chủ các cơ sở lưu trú cũng không phải người địa phương, mà cho thuê lại cơ sở hạ tầng nên việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Trung tá Trần Văn Thành cho rằng, hiện nay, việc khai báo khách lưu trú thực hiện qua mạng. Nếu khách sạn cố tình không khai báo thì cũng khó phát hiện. Lực lượng Công an phường không có quyền kiểm tra độc lập nên không thể phát hiện các cơ sở này khai báo không trung thực.

"Chủ khách sạn quản lý không nắm hết được. Nhiều lúc họ hợp tác, nhiều lúc không hợp tác vì sợ mất khách”, Trung tá Trần Văn Thành nói.

Rõ ràng đã có “lỗ hổng” trong công tác quản lý địa bàn. Vì lợi nhuận, chủ các cơ sở lưu trú sẵn sàng cho khách lưu trú nhưng lờ đi nghĩa vụ khai báo với cơ quan công an. Còn Cơ quan công an không thể nắm chi tiết số lượng khách.

Cơ sở lưu trú ở quận Ngũ Hành Sơn bị phát hiện cho 04 người nước ngoài lưu trú không khai báo.

Tương tự, vụ việc 21 người Trung Quốc lưu trú không khai báo trong 1 resorts ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Chỉ khi người dân nghi ngờ, báo công an đến kiểm tra mới phát hiện sự việc.

Trả lời báo chí về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua lời khai ban đầu của nhóm người Trung Quốc, họ nhập cảnh vào bằng đường bộ, lối mòn, lối mở. Trong số 21 người Trung Quốc lưu trú tại Quảng Nam có 17 người không có giấy tờ tùy thân. Dư luận và Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam nghi vấn có 1 đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta?

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang trong quá trình điều tra, làm rõ: "Mọi việc thì bây giờ Bộ Công an đã chỉ đạo rất cụ thể. Phải tập trung làm rõ, báo cáo Bộ về việc này. Trước đây, Khánh Hòa cũng đã xảy ra tình trạng tương tự nên hiện giờ Bộ Công an đang tập trung chỉ đạo. Mấy ngày nay lực lượng công an cũng đang hết sức tập trung làm rõ vụ việc".

Ngay trong chiều 21/7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, Công an Đà Nẵng đã bắt được 3 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép. Hiện, Công an Đà Nẵng đang điều tra, làm rõ có hay không đường dây này và còn bao nhiêu đối tượng liên quan. Đặc biệt, làm rõ 2 nhóm người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có liên quan gì hay không./.