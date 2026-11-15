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Cần Thơ cảnh báo nguy hiểm từ hành vi đu bám ghe, tàu đang lưu thông

Chủ Nhật, 14:42, 15/11/2026
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VOV.VN - Ngày 15/11, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT (Công an TP Cần Thơ) cho biết, đã có báo cáo kết quả phối hợp xác minh xử lý thông tin phản ánh của người dân về một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tắm sông, có hành vi đu bám vào ghe, tàu đang lưu thông trên sông Thốt Nốt.

Theo đó, thời gian qua trên mạng xã hội phản ánh về việc nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập tắm sông và có hành vi đu bám vào các phương tiện ghe, tàu đang chạy trên tuyến sông Thốt Nốt, gây mất an toàn giao thông và nguy cơ tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông thủy. Hành vi này không chỉ gây mất an toàn cho chính các em mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

can tho canh bao nguy hiem tu hanh vi du bam ghe, tau dang luu thong hinh anh 1
Cảnh báo nguy hiểm từ hành vi đu bám ghe, tàu đang lưu thông (ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, tình trạng trên đã xuất hiện từ khoảng tháng 5/2026. Ngày 27/5/2026, Công an phường Thuận Hưng đã mời 18 thanh thiếu niên đang tắm sông tại khu vực Phụng Thạnh 2 về trụ sở để tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục và yêu cầu viết cam kết không tái diễn hành vi nguy hiểm.

Đến tháng 8 và tháng 9/2026, tình trạng này tiếp tục tái diễn. Theo ghi nhận, khoảng 16-17 giờ, khi nước lớn, một nhóm thanh thiếu niên lại tập trung tại khu vực cầu Thốt Nốt để tắm sông và có hành vi đu bám vào các phương tiện ghe, tàu đang lưu thông. Qua xác minh, nhóm này sinh sống tại các phường Thốt Nốt, Thuận Hưng và Trung Nhứt; trong đó có nhiều trường hợp đã nghỉ học.

can tho canh bao nguy hiem tu hanh vi du bam ghe, tau dang luu thong hinh anh 2
Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ tuần tra

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an các phường Thốt Nốt, Thuận Hưng rà soát, xác minh các trường hợp liên quan; đồng thời tổ chức tuyên truyền, giáo dục, mời gia đình phối hợp quản lý, thông báo đến nhà trường đối với các em còn đang đi học và yêu cầu cam kết không tái phạm. Đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xem xét xử lý theo quy định.

can tho canh bao nguy hiem tu hanh vi du bam ghe, tau dang luu thong hinh anh 3
Tắm sông tại khu vực có phương tiện thủy lưu thông, đặc biệt là hành vi đu bám ghe, tàu đang chạy, rất nguy hiểm

Ngành chức năng cũng khuyến cáo, tắm sông tại khu vực có phương tiện thủy lưu thông, đặc biệt là hành vi đu bám ghe, tàu đang chạy, rất nguy hiểm, có thể dẫn đến đuối nước, va chạm và tai nạn giao thông đường thủy. Cùng với đó, chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, quản lý thanh thiếu niên, nhất là trong thời gian nghỉ học, nhằm ngăn ngừa những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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