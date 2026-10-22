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Cần Thơ cảnh báo triều cường vượt báo động III, nhiều nơi nguy cơ ngập sâu

Thứ Năm, 19:01, 22/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 25 đến 27/10, triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ được dự báo vượt báo động III từ 0,05-0,21m, gây nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, hiện mực nước tại Trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu đang lên nhanh theo kỳ triều cường giữa tháng 9 âm lịch, dự báo sẽ vượt báo động III trong những ngày tới.

Theo đó, mực nước đo được tại Trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu vào sáng ngày 22/10 là 1,65m (dưới báo động I là 0,15m). Dự báo từ ngày 23 đến 24/10, mực nước đạt và vượt báo động II; từ ngày 25 đến 27/10 mực nước cao nhất dao động trên báo động III từ 0,05-0,21m (mực nước dự báo đạt 2,05-2,21m) gây ngập lụt sâu một số khu vực trũng thấp, vùng ngoài đê bao.

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Cần Thơ chủ động triển khai các biện pháp để chống ngập úng

Với dự báo nước đầu nguồn trên sông Hậu đổ về kết hợp triều cường mạnh ở mức cao cùng những cơn mưa tại chỗ nên từ ngày 25 đến 27/10 khả năng sẽ gây ngập lụt sâu khu vực phường Bình Thủy, phường Cái Khế, ngập lụt cục bộ phường Ninh Kiều, Cái Răng; ngập lụt nặng cục bộ khu vực phường Ngã Bảy.

Ngập lụt cục bộ các phường Vị Thanh, Vị Tân, Sóc Trăng, Hưng Lợi và một số vùng trũng thấp, vùng ngoài đê bao, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trên những đoạn đường ngập sâu khi triều cường dâng; cần có các biện pháp bảo vệ sản xuất như gia cố đê bao, bơm tiêu thoát nước để chống ngập úng cho cây trồng.

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Nhiều ngôi chợ ở Đồng Tháp ngập sâu do triều cường dâng cao

VOV.VN - Lũ thượng nguồn kết hợp với mưa lớn và triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực trũng thấp ở tỉnh Đồng Tháp bị ngập nước. Đáng chú ý, nhiều ngôi chợ ven sông, rạch chìm trong biển nước, gây khó khăn cho hoạt động mua bán, kinh doanh và đi lại của người dân. 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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