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Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông Ba Láng

Chủ Nhật, 19:58, 21/06/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ vừa có Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông Ba Láng, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ (giáp đoạn kè kiên cố phía trước UBND xã Tân Phú Thạnh cũ).

Cụ thể, tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông Ba Láng tại tuyến đường bê tông dọc sông thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân có chiều dài sạt lở 21m, rộng 6-8m, độ sâu 1-3m, ảnh hưởng đến nhà và tài sản của 2 hộ dân, có nguy cơ sạt lở thêm, ảnh hưởng nhà ở, đi lại của người dân trong khu vực.

Nguyên nhân sạt lở do đoạn sông cong, tạo dòng chảy xoáy vào bờ, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thay đổi chế độ triều và dòng chảy.

can tho cong bo tinh huong khan cap ve thien tai su co sat lo bo song ba lang hinh anh 1
Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ xảy ra hơn 60 điểm sạt lở.

Đây là tuyến đường chính vận chuyển hàng hóa, đi lại, cũng là tuyến bờ bao ven sông Ba Láng, khu dân cư đông đúc và cây trái, hoa màu, hạ tầng công cộng bên trong. Việc ưu tiên đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông là rất cần thiết và cấp bách để chống sạt lở, bảo vệ đất đai, an toàn tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở để theo dõi, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời. Thực hiện ngay giải pháp gia cố tạm tại vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông, bảo vệ sản xuất và dân sinh của người dân trong thời gian chờ xử lý sạt lở.

can tho cong bo tinh huong khan cap ve thien tai su co sat lo bo song ba lang hinh anh 2
Thành phố Cần Thơ đã có Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông tại nhiều nơi.

Đối với Ủy ban nhân dân xã Thạnh Xuân có trách nhiệm thực hiện việc cắm biển báo, cảnh báo khu vực bị sạt lở; thông báo rộng rãi đến người dân về tình hình sạt lở tại khu vực này để người dân biết, chủ động phòng, tránh trong sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo an toàn, không lưu thông tại vị trí nêu trên. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi diễn biến sự cố sạt lở tiếp tục uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân; Hỗ trợ và tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn theo quy định; Thường xuyên theo dõi mọi diễn biến, nắm bắt tình hình, kịp thời tổng hợp đầy đủ thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời xử lý các tình huống cấp bách…

Thống kê từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ xảy ra hơn 60 điểm sạt lở, với tổng chiều dài hơn 1.500m. UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu, đối với các khu vực sạt lở nguy hiểm, ngành chức năng phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, vận động người dân di dời đến nơi an toàn, triển khai các chính sách hỗ trợ. Về lâu dài, thành phố tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, xác định thứ tự ưu tiên để đầu tư xử lý.

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Chủ động giữ đất, giữ nhà trước nguy cơ sạt lở ở Cần Thơ

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, TP. Cần Thơ đã ghi nhận 62 vụ sạt lở bờ sông, đe dọa trực tiếp đến nhà ở và đời sống của các hộ dân. Trước diễn biến bất thường của thiên tai, ngành chức năng của thành phố đang tập trung rà soát, cảnh báo, di dời dân và từng bước đầu tư các công trình xử lý sạt lở.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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