Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 được diễn ra từ ngày 21-24/11 trên địa bàn phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ với nhiều hoạt động như: Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo; Giải đua ghe Ngo; trình diễn thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu; Lễ Cúng Trăng; Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026 cùng nhiều hoạt động khác.

Trung tá Trần Thanh Hà, Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên, cho biết, để giữ giao thông thông suốt trong những ngày diễn ra lễ hội, Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên huy động 100% quân số, bố trí 30 chốt phân luồng, điều tiết phương tiện tại những nút giao trọng điểm, hạn chế phương tiện dồn vào khu vực tổ chức sự kiện và kịp thời giải tỏa khi xảy ra ùn ứ cục bộ, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức sự kiện.

Lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026

Đối với Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo diễn ra vào tối ngày 21/11 tại Công viên 30/4, Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên sẽ bố trí lực lượng tại các nút giao dẫn vào công viên để hướng dẫn phương tiện lưu thông, dừng, đỗ đúng quy định.

Điểm nhấn của Lễ hội là Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trên sông Maspéro. Theo Ban Tổ chức, giải có 84 đội đăng ký tranh tài, gồm 67 đội nam và 17 đội nữ. Với số đội đăng ký cao nhất từ trước đến nay, giải dự kiến thu hút đông người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Lưu lượng phương tiện và người đi bộ trên các tuyến đường dẫn vào khán đài dự kiến tăng cao trước giờ thi đấu và khi khán giả rời khu vực đua. Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên phối hợp với Công an địa phương bố trí lực lượng tại các nút giao dẫn vào khán đài và những vị trí có đông người qua đường, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các hướng phù hợp, đồng thời xử lý các trường hợp dừng, đỗ gây cản trở giao thông. Khi lượng xe tăng đột biến hoặc xảy ra va chạm, các tổ công tác phối hợp điều tiết, giải tỏa ùn ứ và giữ lối lưu thông cho phương tiện làm nhiệm vụ.

Lễ hội đua ghe Ngo đồng bào Khmer luôn thu hút rất đông người dân đến xem.

Tại khu vực hội chợ, Lễ Cúng Trăng và các địa điểm tổ chức hoạt động khác của lễ hội, Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên cũng bố trí lực lượng tại các lối ra vào và nút giao lân cận. Cán bộ, chiến sĩ theo dõi sát lưu lượng xe, hướng dẫn phương tiện ra vào và kịp thời phân luồng, điều tiết khi lượng xe tăng cao, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc.

Cùng với công tác phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa điểm diễn ra các hoạt động của Lễ hội, Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách. Các tổ công tác tập trung phát hiện, xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định và dừng, đỗ sai quy định, đồng thời chủ động ngăn chặn tình trạng tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Lực lượng Cảnh sát giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Hội chợ xúc tiến thương mại.

Trung tá Trần Thanh Hà cũng đề nghị người dân khi tham gia lễ hội chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Khi đi mô tô, xe máy, người dân cần đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng tốc độ, dừng, đỗ xe đúng quy định và tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia.

Với phương án đã triển khai, Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên quyết tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ giao thông thông suốt để Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.