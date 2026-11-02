Cần Thơ khởi công xây dựng 19 mái ấm và 6 cầu dân sinh tại phường Khánh Hòa

Chương trình nhằm thiết thực sẻ chia với các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở, đồng thời từng bước cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao đời sống sinh hoạt và giao thương cho người dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tá Lâm Văn Kết, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, cho biết thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an luôn quan tâm thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm "gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ". Việc triển khai xây dựng các công trình lần này là hoạt động thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống và có thêm động lực vươn lên vượt qua khó khăn.

Thượng tá Lâm Văn Kết, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ phát biểu

Thượng tá Lâm Văn Kết khẳng định, Công an thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong việc hỗ trợ kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ và bảo đảm an ninh trật tự, để các công trình được triển khai thuận lợi, đúng mục đích, bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

"Lực lượng Công an với tinh thần vì Nhân dân phục vụ sẽ phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ, vừa bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình xây dựng các công trình, vừa phối hợp kiểm tra, đánh giá chất lượng, làm sao để khi đưa vào hoạt động, các công trình bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đã đề ra", Thượng tá Lâm Văn Kết chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khánh Hòa ông Trần Trí Vân phát biểu

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khánh Hòa ông Trần Trí Vân, những mái nhà vững chắc và những cây cầu an toàn không chỉ mang lại điều kiện sống thuận lợi mà còn trao thêm niềm tin, làm sâu sắc hơn hình ảnh "Công an nhân dân vì dân phục vụ", góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Đồng thời, ông kỳ vọng các công trình sớm hoàn thành, trở thành nhịp nối của cuộc sống và là điểm tựa để các hộ gia đình vươn lên.

Việc thực hiện các công trình lần này nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (31/12/1951 - 31/12/2026) và hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất" trong Công an nhân dân. Dịp này, đại diện Quỹ Kiến tạo Ước mơ và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã trao tài trợ gần 3,7 tỷ đồng cho phường Khánh Hòa để triển khai các công trình.

Trao tài trợ cho phường Khánh Hoà

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây mới 6 cây cầu bê tông đã xuống cấp, đồng thời xây dựng 19 căn nhà dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Dự kiến, toàn bộ công trình sẽ được khánh thành và bàn giao vào cuối tháng 12 năm nay, góp phần tạo điều kiện giao thương thuận lợi, giúp người dân ổn định cuộc sống và an tâm lao động, sản xuất trước thềm năm mới.

Khởi công thi công các công trình

Ông Nguyễn Minh Hải, người dân ở khu vực Giầy Lăng, phường Khánh Hòa, chia sẻ: “Được hỗ trợ xây dựng cầu ở đây, người dân chúng tôi rất vui. Mong muốn có cây cầu rộng, thông thoáng để dễ dàng chở đồ nặng qua lại, đi lại cũng thoải mái, thuận tiện hơn, không phải sang đồ qua lại như trước. Nói chung, được hỗ trợ xây dựng cây cầu tại đây, bà con rất mừng."