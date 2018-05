Cần Thơ phản hồi việc ''Thẻ học nghề của Công an xuất ngũ bị từ chối“

Sau khi VOV.VN ngày 25/4 đăng bài “Thẻ học nghề của Công an xuất ngũ bị nhiều nơi ở Cần Thơ từ chối”, ngày 3/5, Công an TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với phóng viên VOV về nội dung này.

Các cơ sở đào tạo nghề chưa biết phải thực hiện tiếp nhận đào tạo diện Công an xuất ngũ có “Thẻ đào tạo nghề” như thế nào? (Ảnh minh họa)

Tại buổi làm việc, Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP Cần Thơ cho biết, sau khi Báo điện tử VOV đăng tải bài viết, Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy đến thời điểm hiện tại đã có 21/75 chiến sỹ nghĩa vụ Công an xuất ngũ có thẻ đào tạo nghề được 3 cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố tiếp nhận đào tạo.

Về “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp” trao cho các chiến sỹ Công an xuất ngũ không được các cơ sở đào tào nghề tiếp nhận như VOV.VN đã thông tin, Công an TP Cần Thơ sẽ có văn bản đề nghị Sở LĐ-TB&XH thành phố thông báo cho các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tiếp nhận đào tạo nghề cho các chiến sỹ nghĩa vụ Công an xuất ngũ theo đúng quy định.

Theo Thượng tá Trần Văn Dương, chính sách đào tạo nghề dành cho chiến sỹ nghĩa vụ Công an xuất ngũ được áp dụng từ tháng 9/2015. Đợt xuất ngũ của chiến sỹ nghĩa vụ công an tại Cần Thơ tháng 3/2018 vừa qua là năm đầu tiên thực hiện chính sách này. Công an TP Cần Thơ thực hiện đúng theo quy định và đã trao 75 “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp” cho 75 chiến sỹ công an xuất ngũ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV: "Các cơ sở đào tạo nghề hiện chưa nhận được một văn bản hay một thông báo nào về việc có trách nhiệm tiếp nhận đào tạo nghề cho chiến sỹ Công an xuất ngũ có thẻ, và việc thanh, quyết toán cũng chưa biết nơi nào giải quyết?", Thượng tá Trần Văn Dương cho hay: "Trước khi cấp thẻ đào tạo nghề cho các chiến sỹ, Công an TP Cần thơ đã cử cán bộ trao đổi với Sở LĐ-TB&XH thành phố nắm thông tin để hỗ trợ kịp thời.

Còn vấn đề phóng viên đặt ra thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở LĐ- TB&XH. Tuy nhiên, các chiến sỹ Công an xuất ngũ do ngành công an trực tiếp quản lý nên Công an thành phố sẽ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH giải quyết việc này".

Cũng liên quan nội dung này, chiều 3/5, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ xác nhận, đơn vị sẽ sớm có văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH để đảm bảo quyền lợi cho các chiến sỹ công an xuất ngũ học nghề được thuận tiện nhất.

Trước đó, VOV.VN có bài viết “Thẻ học nghề của Công an xuất ngũ bị nhiều nơi ở Cần Thơ từ chối” phản ánh, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nhiều chiến sỹ công an xuất ngũ được Giám đốc Công an thành phố trao “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp”. Nhưng khi người được cấp thẻ đến đăng ký học nghề, thì hầu hết các cơ sở dạy nghề từ chối.

Lý do từ chối được một số cơ sở đào tạo nghề cho rằng, do chưa có hướng dẫn cụ thể phải thực hiện như thế nào, nhất là việc thanh quyết toán tiền học nghề cũng chưa rõ nên họ từ chối tiếp nhận.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này./.

