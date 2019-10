Cần Thơ: Triều cường dâng cao, một phụ nữ lao xe máy xuống hồ tử vong

Vào khoảng 18 giờ 30 phút (1/10) đúng lúc triều cường đang dâng cao một phụ nữ 50 tuổi đi xe máy do không xác định được phương hướng đã lao xe xuống hồ Búng Xáng tử vong. Nơi xảy ra vụ việc thuộc khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Hiện trường vụ việc.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng TP. Cần Thơ đã tìm thấy thi thể nạn nhân, danh tính nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Kim Thúy (SN 1969, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Do nước triều cường dâng cao không phân biệt được đường và vỉa hè nên bà Kim Thúy đã lao xe máy thẳng xuống hồ nước. Thấy vậy, một số người dân đã ra ứng cứu nhưng không thể tiếp cận nạn nhân. Sau đó, người dân đã trình đến lực lượng chức năng.

Đến hơn 20 giờ thì lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân

Nhận được tin báo, Công an phường An Khánh và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP. Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Đến hơn 20 giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực này chưa có bờ rào bảo vệ nên triều cường lên cao như những ngày vừa qua rất dễ xảy ra tai nạn thương tâm./.