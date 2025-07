Cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn khu vực Hà Nội

Theo Cục Khí tượng thủy văn, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho Quảng Bị, Hòa Phú, Thanh Oai, Dân Hòa, Phượng Dực, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn, Hương Sơn và các khu vực phía Nam của thành phố Hà Nội.

Trong bản tin phát lúc 13h20, Trung tâm dự báo khí tượng quốc gia cho biết, khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Ảnh rada thời tiết tại khu vực

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm mai (21/7), khu vực phía Bắc và phía Tây thành Hà Nội gió sẽ mạnh dần lên cấp 4 - 5, giật cấp 6; Khu vực phía Nam và Trung tâm thành phố gió mạnh dần cấp 4 - 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Tác động của gió mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão đối với khu vực phía Nam và Trung tâm thành phố: Cấp 3.

Dự báo chiều tối và đêm 20/7, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa phổ biến các nơi như sau:

- Khu vực phía Bắc thành phố: 80-150mm, có nơi trên 200mm;

- Trung tâm thành phố, khu vực phía Tây và phía Nam thành phố: 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lớn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, gây ngập úng khu đô thị và những vùng trũng thấp.