Cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở vùng núi và trung du Bắc bộ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua giữa khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông như (lượng mưa 24h qua tính đến 01h ngày 06/8): Sa Pa (Lào Cai) 82mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 52.7mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 51mm, Hương Sơn (Nghệ An) 80mm, Thanh Chương (Nghệ An) 147mm, Vũ Quang (Hà Tĩnh) 90.2mm...

Sáng hôm nay (6/8), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-50mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.