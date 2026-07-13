Cảnh báo mưa dông tiếp diễn ở nhiều khu vực về chiều tối trong 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 12/7 đến ngày 14/7 khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào rải rác có dông, vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng chiều và tối ngày 15/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cập nhật vào 4h30 ngày 13/7. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 14-22/7.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung ở Tây Bắc Bộ vào chiều tối và đêm. Từ khoảng ngày 18/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 19/7 có mưa rào và dông rải rác. Từ TP. Huế và khu vực từ duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.