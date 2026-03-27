Cảnh báo ngộ độc cá nóc khi liên tiếp 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu

Thứ Sáu, 19:09, 27/03/2026
VOV.VN - Liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít) chỉ trong vòng 2 ngày tại Cần Thơ, cho thấy nguy cơ ngộ độc từ loài cá này vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tiếp nhận và cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít) chỉ trong vòng 2 ngày. 

Vào lúc 20h ngày 25/3/2026, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân nam T.V.T. và N.V.G. (cùng sinh năm 1962), ở xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Ngã Bảy trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc.

Theo lời kể, số cá này được bắt trong vườn nhà, chỉ rửa sạch và nấu canh chua, không qua sơ chế. Có 4 người cùng ăn, trong đó mỗi người ăn từ 3–6 con. Khoảng 1 giờ sau ăn, hai bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê môi, tê đầu ngón tay, diễn tiến tăng dần nên được đưa đi cấp cứu, xử trí ban đầu và chuyển tuyến.

Đến rạng sáng ngày 27/3/2026, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân thứ 3 là anh Đ.H.P. (sinh năm 1989), cùng ở xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ, với triệu chứng tương tự sau khi ăn cá nóc khoảng 5 giờ.

Sau khi nhập viện, cả 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực – Chống độc. Đến sáng cùng ngày, tình trạng sức khỏe đã ổn định và được chuyển sang theo dõi tại khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng.

canh bao ngo doc ca noc khi lien tiep 3 benh nhan nhap vien cap cuu hinh anh 1
Sau cấp cứu, 3 bệnh nhân hiện được theo dõi tại khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng

Điều đáng chú ý, các bệnh nhân cho biết đã từng ăn loại cá này nhiều lần trước đó mà không gặp vấn đề về sức khỏe. Cá có kích thước nhỏ, da trơn, màu nâu hoặc xanh thẫm, có đốm hoa văn thường được người dân địa phương gọi là cá lóc mít, sống ở ao, mương, rạch vùng sông nước miền Tây.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một dạng cá nóc – loài cá chứa độc tố cực mạnh là Tetrodotoxin. Độc tố này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây liệt cơ, đặc biệt là cơ hô hấp và hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu.

Theo BS.CKII. Dương Thiện Phước – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: Ngộ độc cá nóc có thể khởi phát rất nhanh, chỉ sau 10 phút đến vài giờ sau ăn. Độc tố tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch, sau ăn trong thời gian nhanh chóng tính bằng phút, bệnh nhân bị tê bì, thường có tê bì quanh môi lưỡi, mặt, rồi liệt các cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Nguyên nhân tử vong phần lớn do liệt cơ hô hấp, ngừng thở và tử vong nhanh chóng. Đặc biệt, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời

Người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời không sử dụng các loại cá có hình dạng tương tự, kể cả cá kích thước nhỏ để chế biến thức ăn. Đặc biệt, người dân ở khu vực nông thôn cảnh giác về độc tính nguy hiểm của cá nóc, đồng thời ngư dân cần nhận diện chính xác để tránh đánh bắt hoặc buôn bán nhầm.

Khi nghi ngờ có người bị ngộ độc sau khi ăn cá, cần nhanh chóng gây nôn nếu bệnh nhân còn tỉnh táo, có thể cho uống than hoạt tính nếu có và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Các chuyên gia nhấn mạnh, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà vì độc tố Tetrodotoxin có thể gây tử vong rất nhanh và hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
VOV.VN - Ngày 12/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quân y 121 tổ chức Hội nghị Khoa học Bệnh viện mở rộng 2026 với sự tham gia của nhiều bệnh viện và trường đại học y dược. Nhiều nghiên cứu, giải pháp công nghệ được giới thiệu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời kỳ chuyển đổi số.

VOV.VN - Ngày 27/3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ năm (mở rộng) thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và công tác cán bộ trong thời gian tới.

VOV.VN - Từ ngày 11-13/4, Quảng Ninh trở thành tâm điểm của những người làm báo phát thanh trong cả nước với sự kiện Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Kỳ liên hoan năm nay không chỉ là cuộc tranh tài nghiệp vụ, mà còn là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của báo nói trong kỷ nguyên số.

