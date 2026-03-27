Cảnh báo ngộ độc cá nóc khi liên tiếp 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tiếp nhận và cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít) chỉ trong vòng 2 ngày.

Vào lúc 20h ngày 25/3/2026, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân nam T.V.T. và N.V.G. (cùng sinh năm 1962), ở xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Ngã Bảy trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc.

Theo lời kể, số cá này được bắt trong vườn nhà, chỉ rửa sạch và nấu canh chua, không qua sơ chế. Có 4 người cùng ăn, trong đó mỗi người ăn từ 3–6 con. Khoảng 1 giờ sau ăn, hai bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê môi, tê đầu ngón tay, diễn tiến tăng dần nên được đưa đi cấp cứu, xử trí ban đầu và chuyển tuyến.

Đến rạng sáng ngày 27/3/2026, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân thứ 3 là anh Đ.H.P. (sinh năm 1989), cùng ở xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ, với triệu chứng tương tự sau khi ăn cá nóc khoảng 5 giờ.

Sau khi nhập viện, cả 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực – Chống độc. Đến sáng cùng ngày, tình trạng sức khỏe đã ổn định và được chuyển sang theo dõi tại khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng.

Điều đáng chú ý, các bệnh nhân cho biết đã từng ăn loại cá này nhiều lần trước đó mà không gặp vấn đề về sức khỏe. Cá có kích thước nhỏ, da trơn, màu nâu hoặc xanh thẫm, có đốm hoa văn thường được người dân địa phương gọi là cá lóc mít, sống ở ao, mương, rạch vùng sông nước miền Tây.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một dạng cá nóc – loài cá chứa độc tố cực mạnh là Tetrodotoxin. Độc tố này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây liệt cơ, đặc biệt là cơ hô hấp và hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu.

Theo BS.CKII. Dương Thiện Phước – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: Ngộ độc cá nóc có thể khởi phát rất nhanh, chỉ sau 10 phút đến vài giờ sau ăn. Độc tố tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch, sau ăn trong thời gian nhanh chóng tính bằng phút, bệnh nhân bị tê bì, thường có tê bì quanh môi lưỡi, mặt, rồi liệt các cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Nguyên nhân tử vong phần lớn do liệt cơ hô hấp, ngừng thở và tử vong nhanh chóng. Đặc biệt, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời

Người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời không sử dụng các loại cá có hình dạng tương tự, kể cả cá kích thước nhỏ để chế biến thức ăn. Đặc biệt, người dân ở khu vực nông thôn cảnh giác về độc tính nguy hiểm của cá nóc, đồng thời ngư dân cần nhận diện chính xác để tránh đánh bắt hoặc buôn bán nhầm.

Khi nghi ngờ có người bị ngộ độc sau khi ăn cá, cần nhanh chóng gây nôn nếu bệnh nhân còn tỉnh táo, có thể cho uống than hoạt tính nếu có và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Các chuyên gia nhấn mạnh, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà vì độc tố Tetrodotoxin có thể gây tử vong rất nhanh và hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu.