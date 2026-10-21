Cảnh giác với bệnh cúm mùa ở trẻ em

Những ngày gần đây, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiếp nhận trung bình khoảng 100 lượt trẻ đến khám mỗi ngày với các triệu chứng cảm, sốt. Riêng Khoa Y học Nhiệt đới ghi nhận từ 50 đến 60 bệnh nhi nhập viện mỗi ngày. Phần lớn trẻ có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, ăn uống kém. Nhiều phụ huynh cho rằng, trẻ chỉ mắc bệnh thông thường nên tự chăm sóc, theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, khi tình trạng sốt kéo dài, không thuyên giảm, trẻ được đưa đến bệnh viện thăm khám và điều trị.

Bà Trần Thị Hằng ở xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng lo lắng khi đưa con xuống nhập viện: “Bé ngày thứ 5 nhưng vẫn còn sốt cao. Ở trong bệnh viện thì bé được bác sĩ lấy máu hàng ngày để theo dõi tiểu cầu với chỉ số máu. Đến giờ thì các cơn sốt của bé cũng giãn ra rồi nhưng vẫn chưa hết sốt”.

Bác sĩ khám cho trẻ sau khi nhập viện

Theo các bác sĩ, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, có khả năng lây lan nhanh trong môi trường tập thể, nhất là trường học và nhà trẻ. Bệnh có thể gây ra các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ hoặc trẻ có bệnh lý nền. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo, thăm khám và điều trị đúng cách có vai trò quan trọng trong hạn chế nguy cơ bệnh chuyển nặng.

BSCKII Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khuyến cáo, phụ huynh không chủ quan khi trẻ có biểu sốt kéo dài, khó thở hoặc mệt mỏi bất thường; không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. BSCKII Nguyễn Hải Thịnh khuyên người nhà chủ động phòng bệnh, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và chăm sóc trẻ đúng cách sẽ góp phần hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ trong thời điểm giao mùa. Thường thì đa số bệnh cúm là cúm mùa, thường xảy ra hàng năm thôi, nhưng đa số sẽ tự hồi phục. Chỉ có một số trường hợp em bé có nguy cơ cao, em bé có bệnh nền thì dễ diễn tiến nặng thôi, còn đa số tự hồi phục.

Trẻ em đến khám do cảm cúm

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do vi rút cúm gây ra, thường gặp nhất là các tuýp vi rút cúm A và cúm B. Bệnh lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc qua tiếp xúc với bàn tay, bề mặt có vi rút. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Phần lớn người mắc cúm có thể hồi phục sau vài ngày đến khoảng một tuần; tuy nhiên, cúm mùa có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, làm nặng các bệnh lý nền và thậm chí tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh mạn tính và người suy giảm miễn dịch.

Tại thành phố Đà Nẵng, hiện ghi nhận 2 chùm ca bệnh nghi cúm A tại Trường Tiểu học Hoa Lư, phường Thanh Khê và Trường TH&THCS Quang Trung, xã Thượng Đức (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ), trong đó có 3 trường hợp nhiễm cúm A.

Trẻ nhập viện do cúm mùa tăng cao

BSCKII Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, trung tâm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tăng cường giám sát tình hình mắc cúm mùa tại cộng đồng và các cơ sở khám, chữa bệnh; theo dõi diễn biến dịch bệnh, kịp thời phát hiện các dấu hiệu gia tăng bất thường, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp. Mặt khác, đơn vị, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để đáp ứng công tác phòng, chống bệnh cúm khi số trường hợp mắc gia tăng.