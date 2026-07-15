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Cảnh sát biển 3 phối hợp đấu tranh phá nhiều vụ án ma tuý, thương mại trên biển

Thứ Tư, 18:48, 15/07/2026
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VOV.VN - Ngày 15/7, tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026 đơn vị đã phối hợp, trực tiếp phá hàng chục vụ án ma tuý, gian lận thương mại trên biển.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (phường Phước Thắng, TP.HCM), trong đợt cao điểm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Các lực lượng cảnh sát biển Vùng đã kiểm tra 47 tàu, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính 26 tàu với tổng số tiền hơn 103 triệu đồng; bắt giữ, tiếp nhận, điều tra, xử lý 7 vụ với 7 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,1 tỷ đồng; tịch thu trên 2.094m³ cát nhiễm mặn. Phối hợp với lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép khoảng 30.000 lít dầu DO trên biển.

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Cảnh sát biển 3 phát hiện nhiều tàu vận chuyển dầu DO không gõ nguồn gốc.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá 4 vụ án, chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng; trong đó đơn vị trực tiếp đấu tranh 1 vụ. Đặc biệt chủ trì phối hợp đấu tranh thành công chuyên án 126MT.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, xử lý vi phạm, trong đợt cao điểm, đơn vị đã tuyên truyền trực tiếp và qua hệ thống nghề cá cho cho 2.373 lượt tàu cá với 9.392 lượt thuyền viên, ngư dân làm ăn, khai thác hải sản trên biển; phát 1.612 tờ rơi, trao tặng 640 lá cờ Tổ quốc. 

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức 6 đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 4.000 lượt cán bộ, đảng viên, ngư dân và nhân dân.

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Tuyên truyền đến chủ tàu, thuyền viên tàu cá về chống khai thác IUU.

Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026 cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng, nhất là lực lượng thực thi pháp luật, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đại tá Trần Xuân Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy trên biển. Đồng thời, triển khai đồng bộ, chiều sâu các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với (Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan...) và các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

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Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của đơn vị, nhất là cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ nghiệp vụ - pháp luật; chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới, vận dụng đúng thẩm quyền trong thực thi pháp luật trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo được phân công quản lý.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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