Cảnh sát biển tạm giữ hai tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc

Cụ thể, lúc 13h30 và 15h30 chiều 10/1, tổ công tác thuộc BTL Cảnh sát biển phát hiện và kiểm tra hai tàu chở dầu Hải Phòng mang số hiệu HP 0888 TS (Hùng Thắng 89) và HP 2040 có dấu hiện nghi vấn.

Một trong 2 tàu chở dầu vi phạm bị tạm giữ.

Qua kiểm tra, tàu HP 0888 TS do anh Vũ Thế Toàn, 41 tuổi trú tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng làm thuyền trưởng đang chở khoảng 14.000 lít dầu DO; tàu HP 2040 do ông Trần Văn Tâm, 60 tuổi trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên làm thuyền trưởng chở hơn 20.000 lít dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện hai phương tiện không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu DO trên tàu.

Theo lời khai của hai thuyền trưởng, hai tàu HP 0888 TS và HP 2040 đang chở số dầu trên đi tiêu thụ tại khu vực đảo Cát Hải thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

Hiện BTL Cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa của hai tàu dầu nói trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.