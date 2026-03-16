Cảnh sát giao thông Đồng Nai kịp thời cứu cụ bà bất tỉnh giữa đường

Thứ Hai, 15:16, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng tuần tra vừa kịp thời phát hiện và đưa một phụ nữ gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 15/3, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT do Trung tá Nguyễn Tấn Vạn, Trưởng trạm làm tổ trưởng cùng Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến Quốc lộ 14.

canh sat giao thong Dong nai kip thoi cuu cu ba bat tinh giua duong hinh anh 1
Lực lượng dùng xe chuyên dụng chở cụ bà đi cấp cứu 

Khi di chuyển đến đoạn qua khu phố Tân Thành, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai (trước đó là TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Tổ công tác bất ngờ phát hiện bà N.T.H (67 tuổi, ngụ tại địa phương) bị sạt lề đường, ngã xe máy và đang nằm bất tỉnh.

Sự việc xảy ra vào giữa trưa nắng gắt, cung đường lại vắng phương tiện qua lại nên nạn nhân rơi vào tình thế rất nguy hiểm.

Ngay lập tức, các chiến sĩ đã dừng xe tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân thực hiện các bước sơ cứu ban đầu.

canh sat giao thong Dong nai kip thoi cuu cu ba bat tinh giua duong hinh anh 2
Cụ bà được đưa đến bệnh viện

Nhận thấy tình trạng nạn nhân chuyển biến xấu, Tổ công tác đã quyết định dùng xe đặc chủng của CSGT trực tiếp đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu để tranh thủ "thời gian vàng".

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, đến sáng nay (16/3), sức khỏe của bà H. đã dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: cảnh sát giao thông sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cứu cụ bà ngất xỉu
Tin liên quan

Cấp cứu dịp Tết tăng mạnh ở Bệnh viện Chợ Rẫy

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, số ca nhập viện do tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông tăng mạnh, kéo theo tăng áp lực cấp cứu cho các nhân viên y tế.

Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đưa bệnh nhân đi bệnh viện

VOV.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ đưa một bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

Sản phụ sinh con trên xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông

VOV.VN - Chiều 1/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hỗ trợ một sản phụ sinh nở an toàn trên đường đi cấp cứu.

