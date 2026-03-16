Cảnh sát giao thông Đồng Nai kịp thời cứu cụ bà bất tỉnh giữa đường

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 15/3, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT do Trung tá Nguyễn Tấn Vạn, Trưởng trạm làm tổ trưởng cùng Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến Quốc lộ 14.

Lực lượng dùng xe chuyên dụng chở cụ bà đi cấp cứu

Khi di chuyển đến đoạn qua khu phố Tân Thành, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai (trước đó là TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Tổ công tác bất ngờ phát hiện bà N.T.H (67 tuổi, ngụ tại địa phương) bị sạt lề đường, ngã xe máy và đang nằm bất tỉnh.

Sự việc xảy ra vào giữa trưa nắng gắt, cung đường lại vắng phương tiện qua lại nên nạn nhân rơi vào tình thế rất nguy hiểm.

Ngay lập tức, các chiến sĩ đã dừng xe tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân thực hiện các bước sơ cứu ban đầu.

Cụ bà được đưa đến bệnh viện

Nhận thấy tình trạng nạn nhân chuyển biến xấu, Tổ công tác đã quyết định dùng xe đặc chủng của CSGT trực tiếp đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu để tranh thủ "thời gian vàng".

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, đến sáng nay (16/3), sức khỏe của bà H. đã dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.