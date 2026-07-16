Cảnh sát PCCC lưu ý 4 giải pháp phòng ngừa cháy nổ kho xưởng trong mùa nắng nóng

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ tại các kho, xưởng sản xuất trên địa bàn quản lý, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung già soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kiểm tra hệ thống điện, hệ thống báo cháy, chữa cháy, lối thoát nạn, việc bố trí, sắp xếp hàng hóa, nguyên vật liệu, đặc biệt là các chất dễ cháy

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng PC07, Công an TP Hà Nội tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC) tại các cơ sở sản xuất, kho xưởng

Đồng thời, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã hướng dẫn người đứng đầu cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót có nguy cơ phát sinh cháy, nổ và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh công tác kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, yêu cầu các cơ sở thường xuyên tự kiểm tra, duy trì lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hoạt động này, sự chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho người lao động và tài sản.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 cũng đưa ra 4 giải pháp phòng ngừa cháy nổ kho xưởng trong mùa nắng nóng như sau:

1. Quản lý chặt chẽ hệ thống điện trong nhà máy, kho hàng

2. Kiểm soát vật liệu và hóa chất dễ cháy nổ trong nhà máy, kho hàng

3. Nâng cấp hệ thống thông gió và pccc cho kho hàng, nhà máy

4. Siết chặt quy trình con người và quản lý rủi ro cháy nổ cho nhà máy, kho hàng.