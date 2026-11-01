Cao Bằng: Trường nội trú Tổng Cọt chưa thể đón học sinh vào học

Dù năm học 2026–2027 đã chính thức bắt đầu gần 1 tháng nhưng Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Tổng Cọt (Cao Bằng) vẫn chưa tiếp nhận được học sinh vào học tại cơ sở mới. Công trình còn một số hạng mục chưa hoàn thiện; phụ huynh vẫn phải tự đưa đón con em đi học mỗi ngày trên những cung đường đồi núi xa xôi.

Dù năm học 2026–2027 đã chính thức bắt đầu gần 1 tháng nhưng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng (do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư) vẫn chưa tiếp nhận được học sinh vào học tại cơ sở mới

Theo ghi nhận của phóng viên VOV (thời điểm cuối tháng 10/2026) và phản ánh của chính quyền địa phương, trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tổng Cọt (tỉnh Cao Bằng) vẫn chưa tiếp nhận học sinh vào học tại cơ sở mới.

Sau khi sáp nhập, hệ thống giáo viên của 6 trường được cơ cấu lại thành một trường; địa bàn xã rộng hơn 100km², có xóm xa trung tâm tới 26km nhưng phụ huynh học sinh vẫn phải đưa đón con em đi học mỗi ngày.

Ông Dương Văn Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tổng Cọt, cho biết: Quãng đường xa khiến việc đưa đón học sinh ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian lao động và sinh kế của các gia đình, nhất là những hộ nghèo.

Chủ tịch UBND xã Tổng Cọt chia sẻ, mong muốn nhất lúc này của chính quyền địa phương, bà con nhân dân và các bậc phụ huynh là chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm bàn giao đồng bộ công trình để địa phương có thể tổ chức dạy học kịp thời.

"Nếu như năm nay mà mùa rét đến sớm hơn thì chúng tôi càng khó khăn hơn. Địa bàn của xã Tòng Cọt rất rộng, hơn 100km2. Đối với các xóm sát biên giới xa trung tâm nhất đến 26 km, ngày nào phụ huynh cũng phải đưa con em đi học, có những ngày họ phải đi tới 4 lượt. Điều đó cũng ảnh hưởng đến nhịp sống, sinh kế của bà con, đặc biệt ở trên địa bàn xã với tỉ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao. Cũng mong muốn làm sao các hạng mục của ngôi trường nội trú này hoàn thành sớm nhất để đưa vào sử dụng, đáp ứng được sự kỳ vọng, mong chờ của các bậc phụ huynh trên địa bàn xã Tổng Cọt", ông Dương Văn Thịnh kiến nghị.

Dự án trường nội trú liên cấp Tổng Cọt được xây dựng tại xóm Cọt Nưa, khởi công ngày 18/1/2026, tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương (do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư).

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, đối với 11 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú TH&THCS tại các xã biên giới- giai đoạn 1 (do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư), trong đó có Dự án trường nội trú liên cấp Tổng Cọt phải đảm bảo tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, đón học sinh vào năm học mới theo kế hoạch ngày 05/9/2026.

Tuy nhiên viên ghi nhận thực tế của phóng viên vào thời điểm cuối tháng 10/2026 tại xã biên giới Tổng Cọt, ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại đây vẫn đang trong quá trình xây dựng dở dang, chưa thể đón các em học sinh vào học.