Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Dự án chưa xong đã thu phí, dân “kêu trời”

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam.



Hơn 2 năm qua, người dân thôn Phú Nham Đông, xã Duy Sơn 2, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam sống trong cảnh nắng bụi, mưa bùn. Trước đây, người dân trong thôn chủ yếu lưu thông trên tuyến ĐH8, nối từ trung tâm xã đến thôn. Từ ngày xây dựng tuyến cao tốc, bà con nhường đường phục vụ công trình. Đến khi tuyến cao tốc đưa vào sử dụng, chủ đầu tư lại “bỏ quên” tuyến đường này, không sửa chữa, hoàn trả mặt đường như đã cam kết trước đó.

Sụt lún trên tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Việt Hùng, người dân trong thôn bức xúc: “Đường cao tốc làm cách đây cũng 4-5 năm rồi, nhưng đến bây giờ, cao tốc đã hoàn thành nhưng đường dân sinh chưa nơi nào hoàn tất hết. Mùa nắng này đi còn tạm được, sang mùa mưa thì bùn lầy, con cháu đi học rất khó khăn. Nói chung rất khổ, khi ăn uống phải đóng cửa lại hết”.

Sông Thu Bồn chảy qua cầu Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào mùa lũ nước chảy xiết. Người dân sống ở khu vực gần mố cầu A2, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nơm nớp lo sợ bị nước lũ cuốn trôi. Trong khi chính quyền địa phương tập trung hoàn chỉnh các thủ tục bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ giải tỏa trắng thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công lại không nói gì về kinh phí di dời. Đối với 6 hộ dân bị ảnh hưởng ở xã Điện Thọ và 36 hộ ở xã Điện Quang (không thuộc diện giải tỏa nhưng chịu ảnh hưởng bởi dòng chảy lũ), chính quyền địa phương cũng đã đề nghị chủ đầu tư có phương án bảo vệ người dân nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hiện nay, có 34 hộ nằm kẹp giữa đường cao tốc và đường ray xe lửa. Mỗi khi lũ về thì tạo thành dòng chảy rất lớn song song với đường này. Các hộ này đã gửi đơn khiếu kiện nhiều nơi nhưng cũng chưa được giải quyết, cũng chưa được Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đánh giá một cách cặn kẽ để có hướng giải quyết”.

Hiện, các đoạn tuyến nối nút giao Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với Quốc lộ 14E và nối nút giao Tam Kỳ với Quốc lộ 40B, mỗi đoạn tuyến khoảng 300m chưa triển khai thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, gây mất an toàn giao thông. Thời gian qua, chủ đầu tư không chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công ở phần mặt bằng đã được bàn giao. Theo báo cáo của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, hiện còn khoảng 24 đoạn tuyến đang thi công dang dở hoặc chưa triển khai do vướng giải phóng mặt bằng, người dân cản trở, địa phương đề nghị điều chỉnh kết cấu… Tuy nhiên, trên thực tế thì con số này gần gấp đôi. Ngoài ra, hiện còn 7 hộ dân ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam nhà cửa bị rung nứt, đất canh tác bị bồi lấp cũng chưa được nhận tiền đền bù do chưa thống nhất mức bồi thường.

Dự án chưa hoàn thành đã thu phí cả năm nay.

Đường dân sinh bị bỏ quên sau khi hoàn thành tuyến cao tốc.

“Để thực hiện dự án có 2 nguồn vốn. Một là vốn đối ứng để chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng. Thứ 2 là nguồn vốn nước ngoài, vốn vay. Cuối năm 2018, Quốc hội có Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công (giai đoạn trung hạn 2016-2020, tạm dừng cấp vốn nước ngoài cho các dự án của VEC. Đã tạm dừng từ đầu năm, cho nên nhà thầu không có tiền để làm, kể cả vốn chi trả giải phóng mặt bằng địa phương yêu cầu cũng không có”, ông Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giải thích.

Cho đến nay, nhiều vấn đề tồn đọng, mặt đường 'ổ gà', cầu thấm dột, lún, võng nhưng Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vẫn tổ chức thu phí đoạn từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ. Chủ đầu tư cũng đang lên kế hoạch thu phí đoạn từ Tam Kỳ đi Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ 3, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất thu phí đoạn tuyến Tam Kỳ - Quảng Ngãi, Cục Quản lý Đường bộ 3 cũng đã có báo cáo chỉ rõ những tồn tại, kể cả các hạng mục dở dang đã được phê duyệt nhưng chưa thi công.

“Theo quan điểm của Cục Quản lý Đường bộ 3, đề nghị VEC tiếp tục khắc phục những tồn tại đó. Hiện tại Bộ Giao thông Vận tải chưa cho thu phí đoạn từ Tam Kỳ đi Quảng Ngãi. Khi nào thì chưa biết, thời gian khắc phục tồn tại kéo dài quá. Hệ thống biển báo hiện vẫn còn một số biển chưa làm. Vừa rồi Cục có yêu cầu bổ sung những biển thông tin địa danh để người địa phương đi trên cao tốc nhận biết dễ dàng, nhưng VEC vẫn chưa thực hiện”, ông Bình cho biết./.