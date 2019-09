Cao tốc Hà Nội - Lào Cai nổi lên nhiều bất cập về an toàn giao thông

Thời gian qua, nhiều cơ quan thông tin đại chúng đã có thông tin cảnh báo về mất an toàn giao thông tại cao tốc Hà Nội- Lào Cai như: xe dừng đỗ đón trả khách trái phép, xe chở hàng quá tải làm hỏng mặt đường, phá rào chắn mở hàng cơm...



Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, những vi phạm này vẫn không được xử lý triệt để.

Nhiều đoạn hộ lan bị tháo dỡ mở hàng cơm.

Hiện nay, trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai giao cho Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), còn Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam là đơn vị quản lý về hạ tầng giao thông. Sau 5 năm thông tuyến đưa vào khai thác sử dụng, những bất cập về mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai vẫn chưa được khắc phục.

Vi phạm nghiêm trọng nhất đó là tình trạng xe dừng đỗ, đón trả khách trái phép gây mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai. Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức cao điểm xử lý vi phạm. Chỉ trong một ngày ra quân, qua kiểm tra trên 500 xe khách, lực lượng chức năng xử lý khoảng 200 trường hợp vi phạm dừng đỗ, chở quá số người theo quy định.

Hiện hệ thống giám sát bằng camera trên tuyến Hà Nội- Lào Cai còn thiếu, nên lực lượng cảnh sát giao thông gặp khó khăn khi xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh.

Người dân ngang nhiên đi xe máy vào đường cao tốc Hà Nội -Lào Cai.

Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Việc xử lý vi phạm qua hình ảnh gửi giấy về địa phương phạt “nguội” còn gặp khó khăn. Hiện tại, chủ phương tiện xe khách đăng ký nơi làm việc không đúng nên không tìm ra. Hay như đối với lái xe vi phạm bị tước bằng 2 tháng nhưng chủ xe bảo lái xe đã thôi việc nên khó xử lý.

Trách nhiệm quản lý doanh nghiệp vận tải có đăng ký đúng địa chỉ kinh doanh hay không, là của Sở Giao thông- Vận tải các địa phương. Tuy nhiên, tình trạng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh một nơi, văn phòng một nẻo lại khá phổ biến. Điều này đang gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi áp dụng hình thức xử phạt“nguội” bằng hình ảnh.

Thượng tá Nguyễn Đắc Long, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cần có chế tài cụ thể áp dụng cho việc xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh để lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

“Có trường hợp khi xử lý xe khách ngoài chụp ảnh phải dùng cả camera để quay lại hình ảnh khách lên xuống. Nhiều trường hợp lái xe cãi chúng tôi đưa cả hình ảnh quay được để lái xe biết”, Thượng tá Đắc Long nói.

Theo thống kê, trên tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai hiện có 30 điểm rào chắn thường xuyên bị phá dỡ, 200 điểm chưa được rào chắn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc. Nghiêm trọng nhất là đoạn từ địa phận Yên Bái đến Lào Cai, nhưng đơn vị quản lý tuyến Hà Nội –Lào cai, thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã bất lực trước vi phạm này. Cùng với đó, tình trạng xe quá tải trên tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai đang làm hỏng đường, lồi lõm vệt bánh xe.

Ông Trần Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, cho biết: Đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai chưa quan tâm đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến; Tự đưa cân chưa kiểm định vào sử dụng nên không kiểm soát được xe quá tải.

“Cân chưa được kiểm định, chưa theo tiêu chuẩn nào. Tôi đã hỏi tại sao lại đưa cân không chuẩn vào sử dụng, tiến tới đề nghị C46 phải điều tra xử lý vì cân không chuẩn nên xe quá tải đang làm hỏng hết đường”, ông Ngọc Sơn đề xuất.

Nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm nguyên nhân do xe dừng đỗ, hay đón trả khách trên tuyến Hà Nội- Lào Cai. Tai nạn giao thông do mặt đường lồi lõm vệt bánh xe làm đọng nước gây mất lái. Nguyên nhân nhìn thấy rõ, nhưng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai còn chậm không khắc phục, phải chăng trách nhiệm quản lý chỉ để làm mỗi việc thu phí “Sống chết mặc bay- Tiền thầy bỏ túi”./.