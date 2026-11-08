Cấp cứu kịp thời 2 vợ chồng ở Đắk Lắk ngộ độc sau khi ăn củ ấu tẩu

Trước đó, chiều 5/11, bệnh viện tiếp nhận chị H.T.P., 50 tuổi và chồng là anh H.V.K., 51 tuổi, trú tại xã Ea Wy, được chuyển đến từ Trung tâm Y tế Ea H’leo sau khi ăn củ ấu tàu. Khoảng 10 phút sau khi ăn, cả hai xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tức ngực, khó thở và tê quanh miệng.

Chị P. được lắp thiết bị lọc móc thải độc.

Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ xác định hai bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc aconitin, độc chất nguy hiểm tác động đến hệ thần kinh và tim mạch. Cả hai được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị. Riêng chị P. diễn tiến nặng, xuất hiện rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, sốc tim và suy tim cấp.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực, hỗ trợ tuần hoàn, kết hợp lọc máu liên tục và hấp phụ độc chất. Sau điều trị, sức khỏe người vợ dần cải thiện, huyết áp ổn định, kiểm soát được rối loạn nhịp tim. Đến sáng 6/11, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người chồng cũng giảm dần triệu chứng ngộ độc và có huyết động ổn định.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên khuyến cáo người dân không nên ăn củ ấu tẩu.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, củ ấu tẩu chứa aconitin, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Trường hợp nặng có thể gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, sốc tim, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng củ ấu tẩu làm thực phẩm, ngâm rượu hoặc chế biến khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường sau khi ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu.