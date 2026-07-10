Cặp nhẫn vàng còn nguyên vẹn bên hài cốt liệt sĩ sau gần 60 năm

Ngày 10/7, lực lượng tìm kiếm Đội K74 triển khai mở rộng khu vực khai quật tại hố sâu khoảng 2m, rộng 10m. Trong quá trình đào thủ công và bóc tách từng lớp đất, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện 13 bộ hài cốt nằm xếp chồng lên nhau cùng nhiều di vật như nhẫn, bút bi, chai dầu gió...

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ đảm bảo khoa học, tỉ mỉ, chặt chẽ, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Đặc biệt, hai chiếc nhẫn vàng và một cây bút vẫn còn gần như nguyên vẹn sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 29 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Có mặt trực tiếp tại hiện trường, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết: Các hài cốt đã nằm dưới lòng đất gần 60 năm nên mức độ phân hủy khác nhau, nhiều trường hợp di cốt đã hòa lẫn với đất.

Đáng chú trong số 8 bộ di vật được tìm thấy trong ngày, có hai chiếc nhẫn vàng và một cây bút vẫn còn gần như nguyên vẹn sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất.

Ông nhấn mạnh, với quyết tâm cao nhất, các lực lượng tìm kiếm sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất, nhưng phải bảo đảm tuyệt đối thận trọng, khoa học, chặt chẽ, không để sót bất kỳ hài cốt liệt sĩ nào, để đưa các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang, tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân đến thắp hương, tưởng niệm.

“Các hài cốt liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968 đến nay đã 58 năm rồi, nên mức độ phân hủy theo từng bộ hài cốt có khác nhau. Đặc biệt những bộ hài cốt không nằm trong các túi đựng hoặc không nằm trong những tấm tăng của quân đội thì rất dễ phân hủy. Cho nên phải tìm cho thật là kỹ, dù xác định là hài cốt nhưng đã biến thành bùn đất thì mình cũng phải lấy đất đó, để bảo đảm cho nó tốt. Vì vậy phải chỉ đạo cho anh em phải làm hết sức kỹ lưỡng, phải lấy hết hài cốt của các chú, các bác mình về”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm nói.

Trong ngày 10/7, Đội K74 tìm thấy, quy tập cất bốc thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 8 bộ di vật.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, việc mở rộng tìm kiếm sang rãnh tiếp theo, hướng về phía bờ hồ trong Công viên Lê Thị Riêng tạm thời phải dừng do nguy cơ nước từ hồ tràn vào hố khai quật.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ xử lý khu vực phía trên khu vực tìm kiếm hiện nay trước, đồng thời triển khai phương án ngăn nước để tiếp tục tìm kiếm các hài cốt còn lại.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 29 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Ông cũng đánh giá, Đội K74 và các cơ quan chức năng TP.HCM thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này.