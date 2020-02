Cập nhật: Hầu hết các tỉnh, thành cho học sinh THPT đi học lại từ 2/3

Tiếp tục cập nhật....

Hà Nội: Phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội chiều tối nay (28/2), ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ diễn biến phức tạp của dịch, thành phố tiếp tục cho học sinh từ mầm non đến phổ thông trung học tiếp tục nghỉ học đến ngày 8/3; riêng đối với 284 cơ sở dạy nghề, với 180.000 học viên sẽ đi học từ ngày 2/3 tới.

Kon Tum: Ngày 28/2, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 577/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên học tập trung trở lại tại các trường học sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Cụ thể, thống nhất cho học sinh cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú; sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp học tập trung trở lại tại các trường học từ ngày 2/3/2020 sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học tập trung tại cơ sở giáo dục thêm 1 tuần (từ ngày 2 - 8/3/2020).

Vĩnh Phúc: UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT về thời gian đi học trở lại của học sinh, sinh viên tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh THPT và các trung tâm GDTX đi học trở lại từ ngày 2/3; học sinh mầm non, tiểu học, THCS đi học trở lại từ ngày 9/3/2020.

Quảng Bình: Chiều 28/2, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định cho học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên đi học lại vào tuần sau, còn các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS sẽ nghỉ học đến hết ngày 8/3.

Theo đó, học sinh Trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3. Riêng trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, học sinh Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3.

Các trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt. Trước và sau khi học sinh trở lại trường học, các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học và thực hiện đầy đủ quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Hóa: Sở GD-ĐT Thanh Hóa vừa có thông báo số 392/SGDĐT-CTTT về việc cho học sinh THPT, học viên GDTX đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo nội dung thông báo, Sở GD-ĐT yêu cầu trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo cho phụ huynh trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Học sinh THPT, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 2-3-2020.

Hưng Yên: Ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định học sinh THPT sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3; các cấp học mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục được nghỉ thêm một tuần (đến hết 8/3).

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị ngành giáo dục - đào tạo chỉ đạo các các trường cần tăng cường công tác vệ sinh trường lớp và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tuyệt đối an toàn khi học sinh trở lại lớp học.

Bạc Liêu: Chiều 28/2, UBND tỉnh Bạc Liêu có Thông báo số 575 về việc cho học sinh, sinh viên đi học lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cho học sinh THPT, sinh viên, học viên giáo dục thường xuyên, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đi học trở lại vào đầu tuần tới 2/3. Trước mắt, cho trẻ em mầm non, học sinh cấp tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 7/3.

Cao Bằng: UBND tỉnh đã có Công văn số 464/UBND-VX ngày 28/2/2020 về việc tiếp tục cho học sinh từ bậc học mầm non đến cấp THCS nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, cho phép học sinh từ bậc học mầm non đến cấp THCS nghỉ học từ ngày 2 - 7/3/2020; học sinh THPT, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, Thành phố thực hiện việc nghỉ học và xây dựng kế hoạch học bù để đảm bảo thực hiện đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.

Lạng Sơn: UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 167/UBND-KGVX chỉ đạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học từ ngày 2/3/2020 đến hết ngày 8/3/2020; học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, sinh viên cao đẳng tiếp tục tới trường học tập bình thường từ ngày 2/3/2020.

Trong thời gian này, các trường học tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh, kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn chi tiết cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường về biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Cần Thơ: Chiều 28/2, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ quyết định cho học sinh từ bậc mầm non, tiểu học và học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được nghỉ học từ 1 đến 2 tuần. Đối với học sinh Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 2/3.

Thái Nguyên: Ngày 28/2, UBND tỉnh ban hành văn bản số 582/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học, đi học trở lại.

UBND tỉnh đồng ý cho học sinh cấp trung học phổ thông; học sinh, sinh viên, học viên các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 02/3/2020. Các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học tổ chức cho học sinh học tập một buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú; các trường nội trú tổ chức hoạt động nội trú theo quy định.

Đối với cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Tiếp tục cho trẻ, học sinh nghỉ học từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 08/3/2020 để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bắc Kạn: Cho học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS nghỉ đến hết 8/3, học sinh trung học phổ thông nghỉ đến hết 1/3.

Ninh Bình: Cho học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS nghỉ đến hết 8/3, học sinh trung học phổ thông nghỉ đến hết 1/3.

Khánh Hòa: Cho học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS nghỉ đến hết 15/3; học sinh trung học phổ thông nghỉ đến hết 1/3.

Đắk Lắk: Quyết định cho học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS nghỉ đến hết ngày 8/3; học sinh trung học phổ thông đi học lại từ ngày 2/3.

Vĩnh Long: UBND tỉnh quyết định cho Học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS nghỉ đến hết ngày 15/3; học sinh trung học phổ thông: Lớp 12 nghỉ hết ngày 1/3, lớp 10 và 11 nghỉ hết ngày 8/3.

Hà Tĩnh: Học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS nghỉ cho đến khi có thông báo mới; học sinh trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1/3.

Hà Nam: Công văn số 483/UBND-KGVX ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh gửi ngành giáo dục và các địa phương trong toàn tỉnh quyết định: Cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3. Riêng với học sinh THPT, học viên trung tâm GDTX- Hướng nghiệp tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp của tỉnh đi học trở lại, bắt đầu từ ngày 2/3.

Tây Ninh: Học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS nghỉ đến hết ngày 15/3; học sinh trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1/3.

Quảng Bình: UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 265/UBND-KGVX ngày 28/2/2020 về việc thông báo lịch học của học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng, chống Covid-19. Theo đó:

Lịch học của các cấp học trên địa bàn tỉnh được thông báo cụ thể, đó là: Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 2/3/2020; học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020.

Hải Phòng: UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND thành phố cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học từ ngày 2/3/2020 đến hết ngày 8/3/2020; học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại các trường học.

Đà Nẵng: Ngày 28/2, UBND thành phố ban hành văn bản số 1163/UBND-SGDĐT về thời gian đi học lại của học sinh, học viên, sinh viên.

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, học viên từ lớp 1 đến lớp 11 tiếp tục nghỉ học đến ngày 8/3/2020. Riêng học sinh, học viên lớp 12 đi học lại từ ngày 2/3/2020.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp quyết định theo hướng dẫn của Bộ Chủ quản.

Thái Bình: Chiều 28/2, UBND tỉnh Thái Bình có công văn hỏa tốc về việc tiếp tục cho học sinh trên địa bàn tỉnh này nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.



Theo đó, học sinh khối mầm non, tiểu học, học sinh THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3; học sinh các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3.

Hòa Bình: Sở GD&ĐT thông báo việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên trong các cơ sở giáo dục, theo đó: Học sinh các Trường THPT; Trường PTDTNT THPT tỉnh; học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình; học viên Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN - GDTX huyện đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

Học sinh trung học cơ sở, học sinh các Trường phổ thông DTNT THCS & THPT đi học trở lại từ ngày 9/3/2020

Trẻ mầm non và học sinh tiểu học đi học trở lại từ ngày 16/3/2020 .

Sơn La: Học sinh khối Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn các tỉnh đi học trở lại từ ngày 2/3. Học sinh khối Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 2/3 đến ngày 8/3.

Điện Biên: Ngày 28/2, UBND tỉnh ra văn bản số 496/UBND-KGVX về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, từ ngày 02/3/2020, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh (bao gồm: Các trường THPT, DTNT, các trường Cao đẳng, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện) cho học sinh trung học phổ thông, học viên, sinh viên đi học trở lại, chỉ tổ chức dạy và học 01 buổi/ ngày vào các buổi sáng; không tổ chức chào cờ đầu tuần và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tập trung đông người cho tới khi UBND tỉnh có thông báo tiếp theo.



Đối với lưu học sinh Lào, tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 316/UBND-KGVX ngày 12/02/2020 về việc tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona.

Đối với giáo viên, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ dạy và học đến hết ngày 15/3/2020, các trường phân công cán bộ quản lý, nhân viên và bảo vệ trực trường trong thời gian nghỉ dạy và học để phòng chống dịch Covid-19. Hiệu trưởng các trường chỉ huy động giáo viên đến trường trong trường hợp cần thiết để phục vụ cho phòng, chống dịch.

Học sinh khối Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn các tỉnh đi học trở lại từ ngày 2/3.

Lai Châu: Học sinh khối Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn các tỉnh đi học trở lại từ ngày 2/3. Học sinh khối Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở các tỉnh đi học lại vào ngày 9/3.

Yên Bái: Học sinh khối Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn các tỉnh đi học trở lại từ ngày 2/3. Học sinh khối Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở các tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Lào Cai: Học sinh khối Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn các tỉnh đi học trở lại từ ngày 2/3. Học sinh khối Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở các tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 2/3 đến ngày 8/3. (Trấn Long/VOV-Tây Bắc).

Trà Vinh: Học sinh cấp mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm một tuần, đi học lại từ 9/3. Cấp THPT, học viên các trường cao đẳng và trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên nhập học trở lại ngày 2-3.



Sóc Trăng: Sở GD&ĐT cũng thông báo học sinh cấp mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm một tuần (từ 2/3 đến 8/3). Riêng cấp THPT, học viên các trường cao đẳng và trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên đi học lại vào ngày 2/3.

Lào Cai: UBND tỉnh Lào Cai vừa có công văn khẩn gửi các Sở GD&ĐT, Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đi học trở lại của học sinh (HS) sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch Covid-19. Học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

Kiên Giang: Cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ đến hết 15/3. Riêng học sinh THPT, giáo dục thường xuyên, sinh viên bắt đầu đi học lại từ 2/3.

Bắc Ninh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký văn bản số 558/UBND-KGVX giao Sở Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức cho học sinh trung học phổ thông; học sinh, học viên Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX (cấp huyện và cấp tỉnh); sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đi học trở lại từ ngày 2/3/2020 (Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 2/3/2020 đến hết ngày 8/3/2020).



Bến Tre: UBND tỉnh quyết định cho học sinh từ mầm non đến lớp 8 nghỉ đến hết 8/3, các khối lớp còn lại và sinh viên đi học lại từ 2/3.

Bình Định: Chiều 28/2, UBND tỉnh Bình Định quyết định cho học sinh từ bậc mầm non đến Trung học cơ sở nghỉ học đến hết ngày 8/3. Riêng bậc Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường Cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trở lại học tập bình thường từ đầu tuần sau (2/3).

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh - Xã hội và Chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo các cơ sở trường học tăng cường phun hóa chất tiêu độc khử trùng, vệ sinh trường lớp, trang thiết bị dạy học để học sinh trở lại học tập an toàn. (Thành Long/VOV-Miền Trung)

Công văn của UBND tỉnh Bình Định.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chiều 28/2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT cho các cấp học từ mầm non, tiểu học và THCS được nghỉ thêm 1 tuần để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 được hiệu quả, UBND tỉnh BR-VT vừa quyết định cho các trường mầm non, tiểu học và THCS được nghỉ thêm 1 tuần, thời gian học lại bắt đầu từ ngày 8/3/2020.

Riêng đối với các trường THPT, giáo dục thường xuyên, học viên, sinh viên tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn sẽ bắt đầu đi học tại từ đầu tuần sau vào ngày 2/3/2020.

Trong thời gian thực hiện các phương án trên, tỉnh BR-VT yêu cầu các đơn vị có liên quan tạm ngưng hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tập trung đông người liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên, các trường tổ chức các buổi chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học.

Tỉnh BR-VT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện công tác vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học các cấp, đồ dùng, đồ chơi cấp mầm non, đảm bảo các điều kiện vệ sinh trường học và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Các trường học khi phát hiện học sinh, sinh viên, học viên có biểu hiện của bệnh Covid-19 phải báo cáo ngay cho cơ sở y tế gần nhất, cơ quan quản lý để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời theo chỉ đạo của Bộ Y tế. (Lưu Sơn/VOV-TPHCM)

Đồng Tháp: Tại buổi làm việc với một số sở, ngành liên quan chiều 28/2, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương thống nhất cho học sinh khối lớp 9; học sinh, học viên, sinh viên các trường Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh trở lại lớp vào ngày 2/3. Riêng học sinh các khối lớp còn lại và bậc mầm non sẽ tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần nữa.

Chủ tịch Uỷ ban ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Ban giám hiệu các trường học tiếp tục vệ sinh, khử trùng lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập; tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho các em học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau khi kết thúc thời gian cho phép nghỉ học. Lưu ý ngành giáo dục tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian này.

Phú Thọ: Ngày 28/2, Sở GD&ĐT thông báo, kể từ ngày 2/3, học sinh phổ thông, học viên các Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi học trở lại, các cấp mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ.



Cụ thể, văn bản số 225 nêu rõ: Học sinh trung học phổ thông, học viên học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT đi học trở lại từ ngày 02/3/2020. Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học, cho đến khi có thông báo đi học trở lại (dự kiến nghỉ học từ 01 đến 02 tuần). Đối với HSSV các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế bố trí kế hoạch dạy học cho phù hợp, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Quảng Nam: UBND tỉnh vừa có Công văn số 969/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học lại và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất: Cho phép học sinh trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại kể từ ngày 02/3/2020. Đối với trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020 nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Gia Lai: UBND tỉnh vừa có công văn gửi sở GD&ĐT đồng ý cho học sinh Trung học phổ thông, học viên Giáo dục thường xuyên, sinh viên Cao đẳng sư phạm đi học trở lại kể từ ngày 2/3/2020 và cho học sinh Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020 để phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục và đào tạo.

Đắk Nông: UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 791/UBND-KGVX chỉ đạo việc tổ chức dạy và học theo kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020; Riêng học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Thừa Thiên - Huế: Học sinh THPT, giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ 2/3. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ đến hết 8/3.

Bình Thuận: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa vừa ký công văn số 689 theo đó: Thống nhất cho học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại kể từ ngày 2/3/2020 (sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19).



Đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020 và bắt đầu đi học lại từ ngày 16/3/2020.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tiền Giang: Trưa ngày 28/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang có công văn số 238 về việc kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh, học viên Tiền Giang do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 08/3/2020.

Theo đó, học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên (kể cả học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học; dạy thêm - học thêm) các trường, trung tâm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục được nghỉ học từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 08/3/2020.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Oanh cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thường xuyên cập nhật các thông tin về công tác chỉ đạo và diễn biến dịch bệnh Covid-19 để thông tin kịp thời đến công chức, viên chức, học sinh, học viên và phụ huynh.

Khi có vấn đề bất thường xảy ra tại đơn vị, cần báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến giải quyết (qua Phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 0273.3872603).

Hà Giang: Học sinh THPT, sinh viên các trường chuyên nghiệp bắt đầu đi học từ ngày 2/3. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ từ ngày 2/3 đến hết ngày 8/3.

Lâm Đồng: Học sinh THPT, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đi học lại từ ngày 2/3. Học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ đến hết ngày 8/3.

Điện Biên: Các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện cho học sinh THPT, học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3. Học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ dạy và học đến hết ngày 15/3.

Hải Dương: UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 08/3/2020; học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đi học trở lại từ ngày 02/3/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra.

Nghệ An: Sáng 28/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ban hành văn bản, hướng dẫn công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, sau thời gian học sinh nghỉ học toàn diện để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Covid-19 gây ra.

Theo đó, về thời gian học sinh trở lại trường tiếp tục học tập, được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể: Học sinh THPT, GDTX bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 2/3/2020. Học sinh THCS bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 9/3/2020. Học sinh tiểu học, mầm non và trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 16/3/2020.

Để tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Covid-19 gây ra. Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường tiếp tục vệ sinh, tẩy trùng khuôn viên trường, lớp học, các vật dụng thường xuyên cầm, nắm như: tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học..., bảo đảm ngăn ngừa lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng dạy và học; Bố trí đủ hệ thống nước sạch rửa tay có xà phòng; chuẩn bị đủ nước sát khuẩn ở những khu vực học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên qua lại sử dụng; nhắc nhở học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên rửa tay trước khi vào, ra phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh…

Cà Mau: Sở GD&ĐT Cà Mau thông báo học sinh cấp học mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3 để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19. Học sinh THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp bắt đầu đi học trở lại ngày 2/3.

Nam Định: UBND tỉnh Nam Định vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT, đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15/3. Học sinh THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 2/3.

Quảng Ninh: UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1148/UBND-GD thông báo học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ thêm hai tuần để phòng dịch Covid-19, thời gian trở lại trường dự kiến là ngày 16/3. Học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên có thể đi học lại từ ngày 2/3.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành công văn hỏa tốc thông báo toàn bộ học sinh các cấp đi học trở lại ngày 2/3. Tuy nhiên trên cơ sở ý kiến đề nghị của Bộ GD&ĐT, trước diễn biến của tình hình dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi thời gian trở lại trường của học sinh.

Ninh Thuận: Sáng 28/2, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở GD&ĐT tỉnh. Theo đó thống nhất trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS được tiếp tục nghỉ học đến ngày 8/3. Riêng học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3.

Hậu Giang: Học sinh cấp học mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Riêng học sinh THPT và học viên GDTX sẽ trở lại trường học tập từ ngày 2/3.

Long An: Sau khi tiếp nhận tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng nay (28/2), Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã đồng ý cho học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục tạm nghỉ thêm 1 tuần để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, học sinh khối mầm non đến THCS được nghỉ đến hết ngày 7/3, còn học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên (lớp 10,11, 12), sinh viên và học viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ đi học lại từ ngày 2/3 tới đây.

UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đi vào giảng dạy và bố trí thời gian hợp lý, bảo đảm thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định; tạm thời không tổ chức ăn uống tại cơ sở giáo dục; tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, học viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành về việc phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Đặc biệt, tại các địa phương cần lưu ý công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị giảng dạy, bảo đảm vệ sinh, an toàn và đầy đủ các điều kiện cần thiết trước khi học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại./. (Vinh Quang/ VOV- TPHCM)

Bắc Giang: Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản thông báo trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ từ ngày 2/3 đến hết 8/3. Học sinh THCS, THPT, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sinh viên trường cao đẳng trở lại trường từ 2/3.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị điều kiện, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn khi học sinh tới lớp.

Quảng Ngãi: Toàn bộ học sinh từ bậc học mầm non, tiểu học đến Trung học cơ sở, trung tâm ngoại ngữ, tin học tại tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục được nghỉ học thêm một tuần (đến hết ngày 8/3/2020). Đây là nội dung công văn khẩn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành sáng nay (28/2), gửi phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị, thành phố, các trung tâm, cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

Theo đó, học sinh Trung học phổ thông, học sinh giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trở lại trường học tập từ ngày 2/3/2020, sau thời gian tạm nghỉ vì dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các trường học, cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm.

Công văn của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sở chỉ đạo các đơn vị, nhà trường tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tập trung dọn vệ sinh trường lớp trước ngày học sinh quay lại học tập.

"Chủ tịch UBND tỉnh cho phép học sinh nghỉ thêm một tuần từ tiểu học đến Trung học cơ sở. Nếu như trong trường hợp dịch chuyển biến xấu thì sẽ tiếp tục cho nghỉ tiếp. Các trường đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi tổ chức họp trực tuyến với các trường từ mầm non đến trung học phổ thông; mời y tế hướng dẫn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân của học sinh tại trường…", ông Đỗ Văn Phu nói. (Vinh Thông/VOV-Miền Trung)

Học sinh trung học phổ thông sẽ đi học lại từ ngày 2/3. Ảnh minh họa

Bình Dương: Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, căn cứ Công văn của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, địa phương này tiếp tục cho học sinh từ cấp mầm non đến THCS nghỉ đến hết ngày 14/3. Đối với học sinh THPT, sinh viên bắt đầu đi học từ ngày 2/3.

Ông Đặng Minh Hưng cho biết thêm, hiện nay, 100% các trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tiêu độc, khử trùng trường lớp, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ… đảm bảo các điều kiện vệ sinh, phòng bệnh cho học sinh. Các cơ sở giáo dục luôn đủ nước sạch, xà phòng, hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên về cách thức phòng bệnh và các giải pháp ngăn ngừa lây virus Covid-19 trong trường học.



Bình Phước: Cũng trong sáng nay, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã có công văn khẩn gửi các cơ sở giáo dục về việc cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS các cơ sở giáo dục tiếp tục nghỉ học từ ngày 2/3 đến 14/3. Học sinh THPT, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục bắt đầu đi học lại từ ngày 2/3.

Công văn khẩn của Sở GD-ĐT Bình Phước cho học sinh nghỉ học.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh trường lớp và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho học sinh trở lại trường khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuyệt đối không thực hiện việc dạy thêm, học thêm trong thời gian học sinh tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh.

Bình Thuận: UBND tỉnh Bình Thuận sáng 28/2 đã có công văn hoả tốc về việc cho phép học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống Covid-19. Theo công văn thì dựa trên tinh thần hướng dẫn của Bộ Giáo dục – Đào tạo, tỉnh Bình Thuận thống nhất cho học sinh THPT, học sinh giáo dục thường xuyên, sinh viên trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 2/3 tới. Đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3, bắt đầu đi học lại từ 16/3/2020.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trước ngày đi học trở lại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành phun thuốc sát khuẩn các trường học trên địa bàn, hướng dẫn các trường trang bị kỹ năng phòng, chống dịch bệnh./. (Thiên Lý/VOV-TPHCM)