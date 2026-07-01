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Cập nhật tiến độ thi công cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng tại Hà Nội

Thứ Tư, 11:05, 01/07/2026
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VOV.VN - Dự án cầu Trần Hưng Đạo với kiến trúc vòm thép mang biểu tượng vô cực đang được các nhà thầu nỗ lực triển khai. Dù đạt nhiều kết quả tích cực ở phần cầu chính, dự án hiện vẫn đang đối mặt với những "nút thắt" trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật tại một số phường trung tâm.

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Toàn cảnh loạt trụ cầu Trần Hưng Đạo dần hiện hữu trên sông Hồng

VOV.VN - Những hình ảnh mới nhất từ công trường Dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cho thấy hàng loạt trụ cầu, cầu dẫn và các hạng mục chính đang được triển khai đồng loạt. Diện mạo cây cầu vượt sông Hồng từng bước hiện hữu khi nhiều mũi thi công được đẩy nhanh tiến độ

Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
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