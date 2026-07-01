Cập nhật tiến độ thi công cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng tại Hà Nội

VOV.VN - Những hình ảnh mới nhất từ công trường Dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cho thấy hàng loạt trụ cầu, cầu dẫn và các hạng mục chính đang được triển khai đồng loạt. Diện mạo cây cầu vượt sông Hồng từng bước hiện hữu khi nhiều mũi thi công được đẩy nhanh tiến độ
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VOV.VN - Dự án thành phần 3 cầu Trần Hưng Đạo có nhiều vị trí còn vướng mặt bằng hệ thống điện, cấp nước, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật, khiến việc thi công chưa thể triển khai đồng bộ. Chủ đầu tư kiến nghị đẩy nhanh bàn giao mặt bằng và thống nhất phương án đấu nối quy hoạch để bảo đảm tiến độ
VOV.VN - Dự án thành phần 3 cầu Trần Hưng Đạo có nhiều vị trí còn vướng mặt bằng hệ thống điện, cấp nước, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật, khiến việc thi công chưa thể triển khai đồng bộ. Chủ đầu tư kiến nghị đẩy nhanh bàn giao mặt bằng và thống nhất phương án đấu nối quy hoạch để bảo đảm tiến độ
VOV.VN - Những ngày cuối tháng 6, công trường cầu Tứ Liên vượt sông Hồng duy trì hàng chục mũi thi công liên tục ngày đêm. Dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội đang được tăng tốc với nhiều công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu thông xe vào tháng 10/2027, trước thềm Hội nghị APEC 2027.
VOV.VN - Những ngày cuối tháng 6, công trường cầu Tứ Liên vượt sông Hồng duy trì hàng chục mũi thi công liên tục ngày đêm. Dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội đang được tăng tốc với nhiều công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu thông xe vào tháng 10/2027, trước thềm Hội nghị APEC 2027.
VOV.VN - Cầu Tứ Liên với thiết kế cầu dây văng hiện đại, quy mô mặt cầu rộng 43m. Hiện tiến độ thi công đang được đẩy mạnh bằng nhiều công nghệ tiên tiến, dự án đang từng bước hoàn thành hiện thực hóa mục tiêu kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực Đông Anh.
VOV.VN - Cầu Tứ Liên với thiết kế cầu dây văng hiện đại, quy mô mặt cầu rộng 43m. Hiện tiến độ thi công đang được đẩy mạnh bằng nhiều công nghệ tiên tiến, dự án đang từng bước hoàn thành hiện thực hóa mục tiêu kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực Đông Anh.