Cất bốc được thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, toàn bộ quân số của Đội được tập trung để tiếp tục triển khai công tác đào tìm tại các vị trí đã được xác định và khoanh vùng.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện, cất bốc được thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ

Quá trình tìm kiếm được tiến hành khẩn trương, thận trọng, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu chuyên môn. Qua đào tìm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tại khu vực phát hiện hài cốt, lực lượng chức năng còn thu thập được một số di vật kèm theo để phục vụ công tác kiểm tra, phân loại và xác minh.

Tính đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến hết ngày 18/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trước đây là nghĩa trang Đô Thành (Chí Hoà - Chợ Quán).

Công tác tìm kiếm, quy tập tại đây vẫn sẽ tiếp tục được triển khai trên tinh thần trách nhiệm, thận trọng và tri ân sâu sắc

Công tác tìm kiếm, quy tập tại đây vẫn sẽ tiếp tục được triển khai trên tinh thần trách nhiệm, thận trọng và tri ân sâu sắc.