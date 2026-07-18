English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cất bốc được thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Bảy, 18:04, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, toàn bộ quân số của Đội được tập trung để tiếp tục triển khai công tác đào tìm tại các vị trí đã được xác định và khoanh vùng.

cat boc duoc them 4 bo hai cot liet si tai cong vien le thi rieng hinh anh 1
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện, cất bốc được thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ

Quá trình tìm kiếm được tiến hành khẩn trương, thận trọng, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu chuyên môn. Qua đào tìm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tại khu vực phát hiện hài cốt, lực lượng chức năng còn thu thập được một số di vật kèm theo để phục vụ công tác kiểm tra, phân loại và xác minh.

cat boc duoc them 4 bo hai cot liet si tai cong vien le thi rieng hinh anh 2
Tính đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến hết ngày 18/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trước đây là nghĩa trang Đô Thành (Chí Hoà - Chợ Quán).

cat boc duoc them 4 bo hai cot liet si tai cong vien le thi rieng hinh anh 3
Công tác tìm kiếm, quy tập tại đây vẫn sẽ tiếp tục được triển khai trên tinh thần trách nhiệm, thận trọng và tri ân sâu sắc

Công tác tìm kiếm, quy tập tại đây vẫn sẽ tiếp tục được triển khai trên tinh thần trách nhiệm, thận trọng và tri ân sâu sắc.

ba-le-1.jpg

Bà Nguyễn Thị Lệ chính thức là vợ liệt sĩ, hưởng trợ cấp hơn 5 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Sau gần 60 năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi, được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ. Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh quyết định bổ sung bà Lệ vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ, đồng thời cho hưởng trợ cấp hàng tháng từ tháng 8/2026, với tổng mức 5,02 triệu đồng mỗi tháng.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng quy tập 83 liệt sĩ ở Huế
Phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng quy tập 83 liệt sĩ ở Huế

VOV.VN - Trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, chiều 17/7, Đội Quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ còn khá nguyên vẹn tại khu vực ga Hương Thủy, thuộc tổ dân phố Châu Sơn, phường Hương Thủy.

Phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng quy tập 83 liệt sĩ ở Huế

Phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng quy tập 83 liệt sĩ ở Huế

VOV.VN - Trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, chiều 17/7, Đội Quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ còn khá nguyên vẹn tại khu vực ga Hương Thủy, thuộc tổ dân phố Châu Sơn, phường Hương Thủy.

Phát hiện di vật, nghi có hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai
Phát hiện di vật, nghi có hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

VOV.VN - Ngày 18/7, Đoàn công tác Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã kiểm tra, thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, TP.Đồng Nai.

Phát hiện di vật, nghi có hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Phát hiện di vật, nghi có hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

VOV.VN - Ngày 18/7, Đoàn công tác Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã kiểm tra, thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, TP.Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại nơi quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại nơi quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại nơi quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại nơi quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục