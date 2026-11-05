Cắt giảm thủ tục nhưng không bỏ nghĩa vụ nghiệm thu PCCC của chủ đầu tư

Trả trách nhiệm về đúng chủ thể, chuyển mạnh sang hậu kiểm

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hội trường Quốc hội trong sáng 5/11, đại biểu Nguyễn Đức Hồng Hà - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho rằng, dự thảo luật đã thể hiện một chính sách rất tiến bộ khi bỏ thủ tục kiểm tra công tắc nghiệm thu của cơ quan nhà nước, nhưng tuyệt đối không bỏ nghĩa vụ nghiệm thu của chủ đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Đức Hồng Hà - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. (Ảnh: Quốc hội)

Theo dự thảo được sửa đổi và phương án dự kiến tiếp thu, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện phải tự tổ chức nghiệm thu, chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả và chỉ được đưa công trình, phương tiện vào sử dụng sau khi nghiệm thu đúng thiết kế đã được thẩm định. Đồng thời, các quy định về thẩm định thiết kế, yêu cầu thoát nạn, ngăn cháy, chống khói và trang thiết bị chữa cháy vẫn phải thực hiện đầy đủ.

Đại biểu đánh giá, cách tiếp cận này đã đặt trách nhiệm trực tiếp vào các chủ thể quyết định chất lượng công trình là chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công và giám sát. Một văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước không thể thay thế cho trách nhiệm chuyên môn và pháp lý của các chủ thể này. Việc chuyển trọng tâm quản lý sang kiểm tra sự tuân thủ thực tế là hướng đi hoàn toàn có cơ sở, lý luận và phù hợp với thực tiễn.

Ý kiến thứ hai được đại biểu đưa ra là bãi bỏ giấy phép lưu thông riêng gắn với việc quản lý chất lượng phương tiện PCCC theo hệ thống pháp luật thống nhất. Đại biểu Nguyễn Đức Hồng Hà nhấn mạnh, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trước và trong quá trình lưu thông bắt buộc phải bảo đảm chất lượng theo đúng quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy chuẩn kỹ thuật.

Việc miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu hay miễn công bố hợp quy chỉ được áp dụng nếu đáp ứng đủ điều kiện luật định. Nhà sản xuất và nhà nhập khẩu phải chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng sản phẩm. Đại biểu dẫn chứng thực tế: "Một đầu báo cháy phải phát hiện được cháy, một máy bơm phải hoạt động được khi cần. Đó là kết quả mà cơ chế quản lý phải bảo đảm thực hiện được".

Do đó, việc kê khai thông tin, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra chất lượng và thu hồi sản phẩm vi phạm là hết sức cần thiết. Đại biểu kiến nghị cần sửa Luật Phòng cháy, chữa cháy theo đúng hướng đi này.

Tổ chức cơ chế hậu kiểm hiệu quả, tập trung vào khu vực nguy cơ cao

Đại biểu Nguyễn Đức Hồng Hà tập trung vào việc tổ chức thực hiện đầy đủ cơ chế hậu kiểm. Dự thảo luật đã bổ sung việc chấp hành quy định về thẩm định, thiết kế, nghiệm thu vào nội dung kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, đồng thời làm rõ nghĩa vụ khai báo trước khi đưa công trình vào hoạt động và thông báo đối với phương tiện giao thông. Điều này giúp cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ thông tin và căn cứ pháp lý để tiến hành kiểm tra.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, đại biểu Nguyễn Đức Hồng Hà lưu ý dữ liệu phải liên tục được cập nhật, trách nhiệm phải được phân định rõ ràng và nguồn lực kiểm tra cần tập trung trọng điểm vào các công trình đông người, nhà cao tầng và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.

Đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện đồng bộ các quy định chi tiết, điều kiện thực hiện và chế tài xử lý. Các vi phạm phải được phát hiện kịp thời, bắt buộc khắc phục và loại trừ triệt để nguy cơ mất an toàn. Việc khai báo phải thực hiện thuận tiện để phục vụ quản lý, tránh phát sinh thêm bất kỳ một khâu chờ chấp thuận nào.

Đại biểu khẳng định, giá trị của việc sửa đổi luật lần này sẽ tạo thuận lợi lớn cho người dân và doanh nghiệp thông qua phương thức quản lý mới, xác định rõ trách nhiệm và đặt an toàn của nhân dân lên hàng đầu. Đại biểu cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Bộ Công an – cơ quan chủ trì soạn thảo – khi đã thể hiện tinh thần chủ động cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm phương thức quản lý phù hợp và hiệu quả.

Giảm thủ tục PCCC nhưng không giảm chốt an toàn

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hoà cơ bản tán thành với định hướng sửa đổi, nhất là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh, cải cách thủ tục phải đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, không được làm gia tăng rủi ro đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hoà (Ảnh: Quốc hội)

Góp ý về quy định bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, đại biểu cho rằng, cần phân biệt giữa cắt giảm thủ tục hành chính và cắt giảm khâu kiểm soát an toàn mang tính phòng ngừa. Bởi thiết kế được thẩm định không đồng nghĩa với công trình hoàn thành đã bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn. Trong quá trình thi công, việc thay đổi vật liệu, sử dụng thiết bị không đúng chủng loại hoặc lắp đặt hệ thống không đúng thiết kế vẫn có thể xảy ra.

Đáng lưu ý, hậu quả của cháy, nổ không chỉ ảnh hưởng đến chủ đầu tư mà còn trực tiếp đe dọa người dân, những người không có đủ chuyên môn để tự đánh giá chất lượng hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, không thể lấy hậu kiểm và xử phạt sau vi phạm để thay thế hoàn toàn cơ chế phòng ngừa trước khi công trình đưa vào sử dụng.

Đại biểu đề nghị phân loại công trình, phương tiện theo mức độ nguy cơ cháy, nổ; không kiểm tra nghiệm thu đại trà nhưng cần duy trì cơ chế kiểm tra, đánh giá độc lập trước khi đưa vào sử dụng đối với công trình nguy cơ cao, nơi tập trung đông người và công trình có yêu cầu đặc biệt về an toàn. Đồng thời, phải quy định rõ tiêu chí phân loại và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Đối với việc bỏ giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Điều 44, đại biểu đồng tình nếu thủ tục này trùng lặp với hoạt động đánh giá sự phù hợp và kiểm tra chất lượng hàng hóa. Tuy nhiên, cần cụ thể hóa trách nhiệm quản lý chất lượng, bởi các sản phẩm như bình chữa cháy, thiết bị báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động, cửa và vật liệu ngăn cháy đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đại biểu đề nghị làm rõ danh mục sản phẩm thuộc diện quản lý chất lượng chuyên ngành; quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu đánh giá sự phù hợp trước khi lưu thông; đồng thời thiết lập cơ chế truy xuất nguồn gốc, công khai sản phẩm đạt chuẩn và kịp thời thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Đại biểu khẳng định, giảm thủ tục phải đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng không được làm tăng rủi ro cho người dân. Đây là yêu cầu quan trọng để vừa tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.