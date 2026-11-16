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Cắt khối u xâm lấn rộng và tái tạo vùng mặt cho người bệnh bằng công nghệ in 3D

Thứ Hai, 15:47, 16/11/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Quân y 175 tại TP.HCM vừa phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư hàm trên (phải) xâm lấn rộng, đồng thời ứng dụng công nghệ in 3D để cắt u và tái tạo khuyết hổng vùng mặt cho người bệnh bằng chính vạt xương mác tự do của bệnh nhân.

Bệnh nhân là ông L.T.N., sinh năm 1990, được chẩn đoán ung thư hàm trên (phải), xâm lấn rộng vùng mũi, xoang sàng, xương gò má, xương bướm và sàn ổ mắt phải.

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Ứng dụng công nghệ in 3D để cắt u và tái tạo khuyết hổng vùng mặt cho người bệnh bằng chính vạt xương mác tự do của người bệnh. (Ảnh: BV 175)

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện đau kéo dài vùng hàm trên phải, từng được chẩn đoán và điều trị như một bệnh lý răng miệng thông thường tại cơ sở nha khoa, bao gồm nhổ răng và phục hình. Tuy nhiên, triệu chứng đau không thuyên giảm.

Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) xác định khối u phá hủy rộng xương hàm trên, xương gò má, hốc mũi, sàn ổ mắt; xâm lấn một phần xương bướm và xoang sàng, nằm sát nền sọ.

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Ca mổ kéo dài hơn 13 giờ, đội ngũ y bác sĩ đã cắt bỏ tổn thương vùng tầng giữa mặt, tái tạo khuyết hổng vùng mặt cho người bệnh bằng vạt xương mác tự do. (Ảnh: BV 175)

Tại cuộc hội chẩn liên chuyên khoa do Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc bệnh viện chủ trì, ê-kíp xác định phẫu thuật là phương pháp điều trị chính do loại ung thư này đáp ứng kém với hóa, xạ trị.

Trước khi tiến hành cuộc đại phẫu cắt bỏ tổn thương trên xương hàm mặt của bệnh nhân, các bác sĩ đã lập kế hoạch phẫu thuật mô phỏng, ứng dụng công nghệ in 3D để chuẩn bị cắt u và tái tạo.

Ca mổ kéo dài hơn 13 giờ, đội ngũ y bác sĩ đã cắt bỏ tổn thương vùng tầng giữa mặt, kiểm tra các diện cắt bằng sinh thiết tức thì và nạo vét hạch cổ phải.

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Sau phẫu thuật sức khỏe người bệnh ổn định, được xuất viện và hẹn tái khám, theo dõi định kỳ. (Ảnh: BV 175)

Khuyết hổng sau cắt u được tái tạo bằng vạt xương mác tự do. Xương được tạo hình theo kế hoạch 3D, chuyển lên vùng mặt và nối mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu. Các bác sĩ sử dụng lưới titan tái tạo sàn ổ mắt, kết hợp một phần cơ thái dương để trám lấp, che phủ vùng phẫu thuật.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục xạ trị tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân của bệnh viện. Sau khi sức khỏe ổn định, người bệnh đã xuất viện và được hẹn tái khám, theo dõi định kỳ.

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Khoa “trái tim” của Bệnh viện Quân y 175, đơn vị 2 lần Anh hùng

VOV.VN - Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ hai được trao tặng cho Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể y bác sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất phòng, chống đại dịch Covid-19.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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