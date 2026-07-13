Tóm tắt

VOV.VN - Với tổng điểm 38,25, em Nguyễn Đình Trung tại xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa đã xuất sắc trở thành Á khoa tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong ngôi nhà còn ngổn ngang gạch đá, câu chuyện về cậu học trò thạo việc đồng áng, phụ bố làm thợ hồ mà vẫn học giỏi đã trở thành niềm tự hào của vùng quê nghèo.