Cây cầu 32 tỷ đồng xây xong bỏ phí vì... chưa có đường dẫn lên cầu

Tháng 10/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt dự án xây dựng cầu bắc qua sông Lợi Nông với mức đầu tư 32 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu có chiều dài 40,6m, mặt cầu rộng 24m, do Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Ngoài ra, dự án còn có hạng mục đường dẫn đầu cầu, tổng chiều dài 84m, rộng 26m. Trong đó, đường dẫn phía An Đông dài 60,4m; đường dẫn đầu cầu phía đô thị mới An Vân Dương rộng 24m. Đường có hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh...

Cầu Lợi Nông bắc qua sông An Cựu đã hoàn thành phần cầu nhưng đường dẫn vẫn chưa thi công.

Dự kiến sau khi hoàn thành, cầu sẽ nối giao thông khu An Đông với khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế. Chiếc cầu này đã xây dựng hoàn thành từ tháng 9/2018 nhưng đến nay chủ đầu tư chưa triển khai xây dựng đường dẫn ở hai đầu cầu nên chưa thể thông tuyến đưa vào sử dụng.

“Cầu hoàn thành trước tháng 9/2018, đường dẫn lên cầu không làm. Người dân vô cùng bức xúc. Chúng tôi mong cơ quan Nhà nước làm sao để sớm đưa cầu vào sử dụng, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân”- bà Lê Thị Tiền, người dân phường An Đông lo ngại.

Khi dự án xây dựng cầu bắc qua sông Lợi Nông triển khai, người dân ở phường An Đông khấp khởi vui mừng vì có cây cầu kiên cố bắc qua sông, đảm bảo an toàn mùa mưa lũ. Khi thi công cầu Lợi Nông, một đoạn đường Tôn Quang Phiệt giáp cầu bị nứt nẻ, sụt lún. Vào mùa mưa, khu vực này bị ngập nước tạo thành cái “bẫy”, rất nguy hiểm với người đi đường. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đoạn đường này…

Theo ông Tạ Dương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông, để thực hiện dự án cầu bắc qua sông Lợi Nông, thành phố Huế phải thu hồi 6.300m2 đất ở, 25 hộ dân trong phường bị ảnh hưởng, trong đó 14 hộ phải tái định cư nơi khác. Thế nhưng, cầu không sử dụng được khiến người dân càng bức xúc. Cầu còn thiếu đường dẫn, phường đã đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành cầu và công tác đền bù giải phóng mặt bằng, sớm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, ổn định cuộc sống.

Đường dẫn đầu cầu vẫn chưa được thi công.

“Hiện nay dự án đã thi công phần cầu. Tuy nhiên chưa thi công đường dẫn vào hai đầu cầu, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Người dân cũng mong muốn dự án này triển khai nhanh để người dân sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng mong phía chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dẫn”- ông Tạ Dương Anh Tuấn đề nghị.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị chủ đầu tư dự án xác nhận: cầu Lợi Nông chưa hoàn thành đường dẫn hai đầu cầu, hệ thống chiếu sáng, thoát nước... do việc điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Tôn Quang Phiệt từ 19,5m thành 13,5m. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa điều chỉnh xong quy hoạch vào tháng 2/2019 nên phải Ban Quản lý dự án phải điều chỉnh phạm vi một số vị trí cho phù hợp với quy hoạch. Sắp tới, khi được bố trí kinh phí, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai thi công đường dẫn vào cầu phía An Đông và tập trung hoàn thành giải phóng mặt, tái định cư cho các hộ dân.

Vậy là, người dân địa phương tiếp tục chịu cảnh cách trở khi chiếc cầu 32 tỷ đồng chưa có đường dẫn!./.