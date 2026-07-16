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Chặn đầu ô tô trong đêm để đe dọa, tài xế bị xử phạt

Thứ Năm, 10:06, 16/07/2026
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VOV.VN - Một hành vi thiếu kiềm chế khi tham gia giao thông không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn khiến người vi phạm phải trả giá bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Theo thông tin từ Cục CSGT, qua tiếp nhận hình ảnh, video do người dân cung cấp, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác minh và xử lý trường hợp xe ô tô biển kiểm soát 79H-0X1.XX do ông N.V.L điều khiển có hành vi đỗ xe bên trái theo hướng lưu thông trên đường đôi tại khu vực đèo Cù Hin, theo hướng Cam Lâm – Nha Trang vào rạng sáng 5/7/2026. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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Người điều khiển phương tiện cố tình chặn đầu xe ô tô 

Hành vi dừng, đỗ xe sai quy định trên đường đôi, đặc biệt tại khu vực đèo dốc, đường cong, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn vì làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện đang lưu thông. Trong điều kiện ban đêm hoặc qua khúc cua, người điều khiển phương tiện phía sau rất khó phát hiện chướng ngại vật. Chỉ cần chậm xử lý trong vài giây cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo điểm b khoản 4 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, người điều khiển ô tô có hành vi đỗ xe bên trái theo hướng lưu thông trên đường đôi sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chỉ dừng, đỗ xe tại những nơi được phép; tuyệt đối không dừng, đỗ bên trái theo hướng lưu thông trên đường đôi, tại khu vực đèo dốc, đường cong, nơi khuất tầm nhìn hoặc sát dải phân cách. Trường hợp buộc phải dừng xe do sự cố, cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe theo đúng quy định.

Đường phố không phải nơi để hơn thua hay thể hiện sự nóng giận. Mỗi người khi tham gia giao thông cần tuân thủ pháp luật, ứng xử có văn hóa và nhường nhịn để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.

 

Bên cạnh đó, mỗi hình ảnh, video phản ánh vi phạm do người dân cung cấp đều là nguồn thông tin quan trọng, giúp lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Đừng vì sự tiện lợi hay bốc đồng trong chốc lát mà phải nhận cái kết đắng trước pháp luật và đánh đổi sự an toàn của cộng đồng.

Đèo Cù Hin (đại lộ Nguyễn Tất Thành), xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa là tuyến đường đôi có lưu lượng phương tiện lớn, nhiều khúc cua và đoạn dốc, đặc biệt vào ban đêm tầm nhìn bị hạn chế. Chỉ một hành động dừng, đỗ xe sai quy định cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Văn Ngân/VOV.VN
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