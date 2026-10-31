Chân dung nam sinh Phú Thọ làm nên dấu mốc đặc biệt tại Đường lên đỉnh Olympia

Từ cậu bé 5 tuổi trốn ngủ trưa xem Olympia đến sân khấu chung kết

Lý Thái Dương, học sinh lớp 12 Hóa A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đang chuẩn bị cho trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, diễn ra lúc 8h30 ngày mai (1/11) và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình VTV3.

Lý Thái Dương vui mừng và tự hào khi vào chung kết Olympia năm thứ 26.

Nam sinh đất Tổ gây ấn tượng khi liên tiếp giành chiến thắng ở các trận tuần, tháng và quý II với 200 điểm, qua đó trở thành thí sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Phú Thọ.

Tình yêu của Lý Thái Dương với Đường lên đỉnh Olympia bắt đầu từ năm cậu bé lên 5 tuổi, khi nam sinh tình cờ xem chương trình cùng ông bà. Hình ảnh các thí sinh tự tin tranh tài trên sân khấu đã để lại ấn tượng sâu sắc với cậu bé.

“Tôi thấy thần thái của các anh chị thí sinh rất ngầu. Tôi cũng thích mình được đứng trên sân khấu, đứng trên sóng VTV3”, Thái Dương nhớ lại.

Từ sự yêu thích ban đầu, Olympia dần trở thành mục tiêu mà nam sinh muốn chinh phục. Bên cạnh niềm đam mê chương trình, Thái Dương còn có sở trường môn Hóa học, từng giành giải học sinh giỏi môn này ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trường.

Việc trở thành thí sinh đầu tiên đại diện Phú Thọ góp mặt tại chung kết Olympia mang đến cho Thái Dương niềm vui và sự tự hào. Tuy nhiên, nam sinh cũng ý thức được trách nhiệm khi đại diện cho quê hương đứng trên sân khấu lớn.

Thái Dương chiến thắng quý 2 với 200 điểm, trở thành thí sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về đất Tổ Phú Thọ - Ảnh: NVCC

“Cái gì đầu tiên cũng sẽ đặc biệt. Đây cũng có thể là một trách nhiệm của tôi, khi tôi sẽ cố gắng thể hiện hết năng lực của mình, cũng như tạo động lực cho các thế hệ đi sau”, Dương chia sẻ.

Với nam sinh quê Phú Thọ, hành trình đến chung kết không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn là cơ hội để truyền cảm hứng, giúp học sinh quê hương thêm tự tin theo đuổi những sân chơi trí tuệ.

Mỗi ngày ôn khoảng 1,5 tiếng, kết hợp giải trí để rèn phản xạ

Trước trận chung kết, Lý Thái Dương cho biết, không dành quá nhiều thời gian cho việc ôn luyện. Trung bình mỗi ngày, nam sinh học khoảng 1,5 tiếng, bên cạnh thời gian tiếp thu kiến thức trên lớp.

Dương chủ yếu củng cố kiến thức trong sách giáo khoa, đồng thời cập nhật thời sự qua các trang báo chính thống. Trong hơn nửa năm chuẩn bị cho trận chung kết, nam sinh tập trung khắc phục những điểm yếu, củng cố kiến thức và phát huy thế mạnh của bản thân.

Điểm cầu Phú Thọ "nóng" trước giờ Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Để tránh quá tải, Thái Dương xây dựng cách ôn tập giống như một trận bóng đá, chia thành hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Giữa hai phiên học, nam sinh nghỉ khoảng 10 phút trước khi tiếp tục.

“Cách học này giúp tôi tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn, đồng thời giữ đầu óc thoải mái”, Dương cho biết.

Bên cạnh học tập, nam sinh vẫn dành thời gian cho các hoạt động giải trí như chơi game, bóng đá và cầu lông. Theo Dương, chơi game cũng có thể hỗ trợ khả năng quan sát, phản xạ, đặc biệt là tốc độ đọc và xử lý thông tin khi tham gia cuộc thi.

“Chơi game giúp tôi có phản xạ ở mắt để có thể đọc câu hỏi nhanh nhất có thể, đọc hết câu hỏi”, Dương nói.

Ngoài ra, nam sinh còn chủ động luyện thao tác bấm chuông bằng chuột máy tính, tìm cách rút ngắn thời gian phản ứng để chuẩn bị cho những tình huống quyết định trên sân khấu Olympia.

Tại các trận thi trước đó, Thái Dương từng gây ấn tượng với khả năng ngược dòng và giải mã chướng ngại vật. Đáng chú ý, ở trận quý II, nam sinh nhanh chóng tìm ra từ khóa “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ngay sau gợi ý hàng ngang đầu tiên, tạo lợi thế để giành chiến thắng chung cuộc với 200 điểm.

Điểm cầu Đền Hùng đang rất nóng rồi, hứa hẹn màn cổ vũ vô cùng bùng nổ dành cho cho Lý Thái Dương trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Nhắc lại khoảnh khắc này, Dương cho biết quyết định bấm chuông phần nhiều đến từ sự ngẫu hứng khi bất chợt tìm ra đáp án. Nam sinh cũng đánh giá việc giữ được tâm lý thoải mái đã giúp mình thi đấu tốt hơn.

Không đặt nặng chức vô địch, muốn có hình ảnh đẹp trên sóng truyền hình

Sau khoảng thời gian dài kể từ trận thi quý, Thái Dương tiếp tục bổ sung kiến thức và luyện phản xạ để duy trì phong độ trước chung kết. Tuy nhiên, nam sinh không đặt mục tiêu phải giành chức vô địch bằng mọi giá.

“Thật tình tôi không đặt nặng việc mình phải thắng, mà đặt mục tiêu có một hình ảnh đẹp nhất trên sóng truyền hình. Ngoài ra, tôi vẫn sẽ chiến đấu hết sức để bản thân không phải hối tiếc vì điều gì”, Dương chia sẻ.

Những ngày sát trận chung kết, nam sinh dự định giữ tinh thần thoải mái, ngủ sớm để điều chỉnh nhịp sinh học, chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho buổi thi đấu trực tiếp.

Một dấu mốc đặc biệt trong hành trình của Thái Dương là việc giành vé vào chung kết đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây cũng là lần đầu tiên Phú Thọ có thí sinh đưa cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về địa phương, tạo niềm tự hào đối với học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương và người dân đất Tổ.

Thái Dương gửi lời cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và người dân quê nhà đã đồng hành, cổ vũ và chuẩn bị cho trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 vào sáng mai.

Thái Dương hy vọng hành trình của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những học sinh có chung đam mê, giúp các thế hệ sau tự tin chinh phục sân chơi trí tuệ này.

“Tôi hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ cho các bạn thấy rằng giấc mơ góp mặt tại chung kết Olympia hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, đồng thời tin tưởng những thế hệ sau có thể làm tốt hơn và mang vòng nguyệt quế về cho quê hương”, nam sinh bày tỏ.

Trước thềm chung kết, Dương cũng gửi lời cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và người dân quê nhà đã đồng hành, cổ vũ, đặc biệt là những người sẽ có mặt tại điểm cầu Đền Hùng.

Phú Thọ chuẩn bị điểm cầu Olympia 2026, tiếp lửa cho thí sinh Lý Thái Dương VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và dự kiến huy động gần 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh cổ vũ thí sinh Lý Thái Dương chinh phục vòng nguyệt quế.

Với nam sinh, điều đáng quý mà Olympia mang lại không chỉ là cơ hội thể hiện kiến thức mà còn là tình bạn với những người cùng chí hướng đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Sau cuộc thi, Dương mong muốn khán giả nhớ đến mình là một Thái Dương vui vẻ, thoải mái.

Gửi thông điệp trước giờ tranh tài, nam sinh lựa chọn ba từ khóa: “Bình tĩnh, bản lĩnh, chiến thắng”.

Dương cũng dành lời chúc tới ba thí sinh còn lại, mong cả bốn cùng thi đấu hết mình, tạo nên trận chung kết hấp dẫn. Với em, bất kỳ ai giành chiến thắng cũng đều xứng đáng và sau cuộc thi, các thí sinh sẽ tiếp tục là những người bạn thân thiết.

Ngày mai, có khoảng 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh dự kiến hội tụ tại điểm cầu Đền Hùng để cổ vũ Lý Thái Dương - học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Điểm cầu Phú Thọ "nóng" trước giờ Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026