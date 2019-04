Chàng kỹ sư điện tử đưa tre Việt Nam ra thế giới

Nằm cạnh chân cầu Cửa Đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, xưởng tre Taboo Bamboo của anh Võ Tấn Tân lúc nào cũng tấp nập người vào ra. Nhiều du khách ghé thăm, mua sắm bởi sự độc đáo của các sản phẩm làm từ tre như: con chuồn chuồn, bàn, ghế, giường, xe đạp, cốc uống nước, ống hút, đũa, bát... Mỗi ngày, xưởng tre Taboo Bamboo của anh phục vụ rất nhiều du khách chủ yếu là khách nước ngoài. Theo anh Tân, khoảng nửa ngày thì khách có thể làm một sản phẩm đơn giản mang về làm kỷ niệm.

Anh Võ Tấn Tân hướng dẫn du khách làm sản phẩm từ tre.

Chị Maya, du khách đến từ Isaren tự tay làm chiếc cốc uống nước bằng tre chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất là vui khi lần đầu tiên được trải nghiệm với công việc này ở Việt Nam. Vì đất nước của chúng tôi không có tre nên những sản phẩm làm bằng tre thì tôi chưa bao giờ được làm. Tôi thấy những sản phẩm làm từ tre này rất độc đáo và đẹp mắt. Khi tự tay làm được sản phẩm từ tre, tôi cảm thấy rất vui và thú vị”.



Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm đồ thủ công mỹ nghệ, từ lúc 10 tuổi anh Tân đã sớm biết làm nhiều vật dụng từ tre. Anh Tân kể: cách đây 20 năm, ở thôn 2, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An nhà cửa phần lớn đều làm từ tre và lợp lá dừa. Năm 2000, anh tốt nghiệp đại học ngành Điện tử viễn thông sau đó có gần 10 năm gắn bó với nghề kỹ sư điện tử.

Mỗi ngày, xưởng tre Taboo Bamboo đón hàng chục du khách ghé thăm, làm sản phẩm.

Năm 2009, lượng du khách tới Hội An ngày một đông, thành phố cấm xe máy đi lại trong thành phố, chỉ cho xe đạp và người đi bộ đi lại trong phố cổ. Từ đó, anh Tân nảy ra ý định làm sản phẩm thân thiện với môi trường. Và anh nghĩ đến cây tre làng. Anh Tân bắt tay vào làm chiếc xe đạp bằng tre. Những chiếc xe đạp này đã theo chân các du khách đến tận các nước châu Âu, châu Mỹ. Sau đó anh sản xuất hàng chục các vật dụng khác đều bằng tre. Gần 3 năm sau, những sản phẩm tre của anh được nhiều người chú ý, tìm mua. Nhiều cửa hàng lưu niệm tìm đến đặt hàng. Gần đây nhất, anh chế tạo thành công chiếc xe ô-tô điện làm bằng tre.

Các dụng cụ làm từ tre trong xưởng Taboo Bamboo

Nguồn lợi từ những sản phẩm độc đáo này mang lại cho anh Tân và 5 người lao động trong xưởng nguồn thu nhập đáng kể. Anh Tân cho biết, để cho ra một sản phẩm tốt thì tre phải được ngâm dưới bùn khoảng 6 tháng, sau đó, luộc trong 5 ngày, rồi phơi thật khô mới đem ra chế tác. Anh Tân giải thích: Phải làm các công đoạn kỹ càng và cẩn thận như vậy thì sản phẩm làm từ tre mới không bị hôi, mốc và mọt, đạt chất lượng tốt.

Anh Tân mong muốn quảng bá cho sản phẩm từ tre của Việt Nam ra với bạn bè thế giới: “Đa số các nước phương Tây họ không có tre hoặc rất ít tre và người ta cũng chưa hiểu lắm từ tre. Khi họ được tiếp cận rất cụ thể như thế này thì họ sẽ có một cái nhìn rất rõ ràng và người ta sẽ có hướng trong tương lai ví dụ như: thay vì người ta mua những vật dụng bằng nhựa hoặc kim loại thì người sẽ nghĩ đến tre chẳng hạn. Lúc đó, mình lại có cơ hội để mở rộng thị trường. Người ta biết nhiều về tre Việt Nam thì phương thức tiếp cận sẽ tốt hơn cho mình”.

Cốc bia làm từ tre.

Ngay trong lòng phố cổ Hội An, những nét mềm mại của sản phẩm làm từ cây tre của anh Võ Tấn Tân làm cho nhiều du khách nhớ về Hội An. Mới đây, trong vở kịch xiếc À Ố show tại Hội An, anh Võ Tấn Tân được mời tham gia, tất cả các đạo cụ được làm chủ yếu từ cây tre, tạo nên hiệu ứng nghệ thuật độc đáo chinh phục người xem.