Từ biến cố cuộc đời đến mô hình chăn nuôi cho thu nhập ổn định

Năm 2012, khi đang là sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Hà Nội, anh Ma Văn Dựng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh bị chấn thương cột sống và mất khả năng đi lại. Biến cố bất ngờ khiến cuộc sống của chàng trai trẻ đảo lộn. Những ngày dài điều trị, những cơn đau dai dẳng cùng mặc cảm về hoàn cảnh bản thân từng khiến anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Trong giai đoạn khó khăn ấy, sự đồng hành của gia đình và người bạn gái đã trở thành điểm tựa để anh Dựng có thêm động lực tiếp tục cuộc sống. Sau gần một năm nằm liệt giường, được người thân động viên, anh bắt đầu làm lại từ những việc nhỏ nhất. Với số vốn 1,8 triệu đồng, anh mở một quầy tạp hóa tại nhà, từng bước tìm lại sự tự tin và chủ động trong cuộc sống.

Người bạn gái năm nào cũng quyết định gắn bó với anh, cùng xây dựng gia đình và chăm sóc hai người con. Mái ấm nhỏ trở thành động lực để anh không chấp nhận đầu hàng trước hoàn cảnh.

Đến nay, gia đình anh Dực duy trì đàn hơn 100 con dúi giống và dúi thương phẩm, mỗi năm xuất bán gần 100 con.

Ban đầu, ngoài kinh doanh tạp hóa, anh Dựng nuôi thêm gà, vịt để cải thiện thu nhập. Đến năm 2018, nhận thấy tiềm năng từ vật nuôi đặc sản, anh quyết định đầu tư nuôi dúi. Do mô hình còn khá mới tại địa phương, anh phải tự tìm tòi, học hỏi kỹ thuật qua sách báo, internet và những chuyến tham quan các cơ sở chăn nuôi ở địa phương khác.

“Thời điểm tôi quyết định nuôi dúi, gia đình cũng có nhiều ý kiến không đồng tình vì đây là vật nuôi còn khá mới ở địa phương. Mọi người lo ngại tôi chưa có kinh nghiệm, trong khi việc chăm sóc dúi cũng có những yêu cầu riêng. Chuồng nuôi phải đặt ở nơi kín gió, yên tĩnh, tránh ánh nắng trực tiếp và tiếng ồn. Nhiệt độ, độ ẩm cũng phải phù hợp, mùa hè cần có biện pháp làm mát, mùa đông phải giữ ấm cho đàn dúi.

Thức ăn của dúi chủ yếu là thân tre, thân nứa, ngô, khoai, sắn; việc cho ăn cũng phải đúng cách để tránh ảnh hưởng đến tiêu hóa của vật nuôi. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, gia đình tôi lo nếu đầu tư mà không thành công thì sẽ mất cả vốn lẫn công sức. Bản thân tôi lúc đó cũng gặp không ít khó khăn, phải tự tìm hiểu, học hỏi từng chút một để có thể duy trì đàn dúi”, anh Ma Văn Dựng chia sẻ.

Từ số tiền tích góp được qua những tháng năm lao động sản xuất, anh đầu tư 8 cặp dúi giống đầu tiên với giá 6,4 triệu đồng. Những ngày đầu, anh dành nhiều thời gian theo dõi tập tính, cách ăn uống và phòng bệnh cho đàn dúi. Sự kiên trì đã mang lại kết quả, khi lứa dúi đầu tiên phát triển tốt và cho thu nhập gần 20 triệu đồng chỉ sau vài tháng nuôi. Có vốn, anh tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại và chủ động nguồn giống.

Đến nay, gia đình anh duy trì đàn hơn 100 con dúi giống và dúi thương phẩm, mỗi năm xuất bán gần 100 con, đồng thời cung cấp con giống cho các hộ chăn nuôi trong và ngoài địa phương. Đầu năm 2026, anh tiếp tục đầu tư nuôi cầy hương sinh sản và cầy hương thương phẩm nhằm đa dạng hóa vật nuôi, tăng hiệu quả kinh tế.

Nhờ duy trì các mô hình chăn nuôi, gia đình anh Dựng hiện có thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi năm, cuộc sống từng bước ổn định và vươn lên thoát nghèo.

Anh Dựng tích cực tham gia các hoạt động thể thao dành cho người khuyết tật. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ nỗ lực trong lao động sản xuất, anh Dựng còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao dành cho người khuyết tật. Từ năm 2022 đến nay, anh thường xuyên góp mặt tại các giải đấu cấp tỉnh và toàn quốc, nhiều lần giành thành tích cao.

Tại Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2022, anh giành 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng ở các nội dung ném. Những năm tiếp theo, anh tiếp tục bổ sung nhiều huy chương, giải thưởng vào thành tích cá nhân. Năm 2022, anh được trao Giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”. Tại Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026, anh tiếp tục giành 1 giải Bạc và 2 giải Đồng ở bộ môn thể dục dụng cụ.

“Tôi mong muốn thời gian tới có thể mở rộng thêm quy mô nuôi dúi và cầy hương. Tuy nhiên, để làm được điều đó, tôi vẫn cần thêm nguồn vốn và đầu tư cơ sở vật chất. Tôi cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để phát triển mô hình ổn định hơn. Nếu có điều kiện, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, hỗ trợ thêm những người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống”, anh Ma Văn Dựng chia sẻ.

Nhân rộng mô hình, kết nối các hộ cùng phát triển kinh tế

Từ mô hình của gia đình anh Ma Văn Dựng, xã Liên Hiệp xác định phát triển sinh kế cho người khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số và các hộ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hướng quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Hà Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp cho biết, địa phương đang định hướng chuyển từ hình thức hỗ trợ đơn thuần sang tạo điều kiện để người dân có khả năng trực tiếp tham gia lao động, sản xuất và tự tạo thu nhập. Trong đó, các mô hình chăn nuôi đặc sản như dúi, cầy hương, ếch, hươu lấy nhung và trồng cây dược liệu được quan tâm nhân rộng.

Theo ông Thắng, đây là những mô hình có thể triển khai ở quy mô gia đình, không đòi hỏi diện tích chuồng trại lớn, tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có và không cần quá nhiều sức lao động. Đặc điểm này tương đối phù hợp với điều kiện sức khỏe, khả năng đi lại của người khuyết tật và các lao động thuộc nhóm yếu thế.

“Xã xác định việc hỗ trợ người khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số và các hộ khó khăn phát triển kinh tế phải gắn với điều kiện thực tế của từng gia đình. Mục tiêu không chỉ là giúp người dân có thêm thu nhập trước mắt mà quan trọng hơn là tạo được sinh kế phù hợp, để họ có thể chủ động lao động, sản xuất và từng bước tự chủ về kinh tế”, ông Thắng cho biết.

Chính quyền xã Liên Hiệp thăm hỏi, động viên gia đình anh Dựng.

Để hiện thực hóa định hướng này, xã Liên Hiệp chú trọng hỗ trợ người dân từ khâu xây dựng mô hình đến quá trình sản xuất. Địa phương dự kiến lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh để hỗ trợ kinh phí mua vật tư, xây dựng chuồng trại; đồng thời hướng dẫn các hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ chăn nuôi.

Cùng với nguồn lực tài chính, công tác chuyển giao kỹ thuật cũng được xác định là khâu quan trọng. Phòng Kinh tế xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ công và ban quản lý các thôn tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân từ thiết kế chuồng trại, lựa chọn con giống đến chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh. Địa phương cũng khuyến khích những hộ đã có kinh nghiệm, có mô hình sản xuất hiệu quả trực tiếp chia sẻ cách làm cho các hộ mới bắt đầu.

“Chúng tôi sẽ phát huy những mô hình đã có hiệu quả tại địa phương, trong đó có mô hình nuôi dúi, cầy hương của gia đình anh Ma Văn Dựng, để người dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế. Việc hướng dẫn phải cụ thể, từ cách làm chuồng, chọn giống đến chăm sóc vật nuôi, giúp các hộ hạn chế rủi ro khi bắt đầu sản xuất”, ông Thắng nói.

Một vấn đề khác được địa phương quan tâm là bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Theo định hướng của xã, hoạt động sản xuất cần gắn với nhu cầu thị trường, tránh tình trạng người dân phát triển đàn vật nuôi nhưng gặp khó khăn khi tiêu thụ. Trong thời gian tới xã sẽ kết nối các trang trại, hợp tác xã và thương lái để hỗ trợ tiêu thụ dúi, cầy hương thương phẩm, đồng thời tìm kiếm đầu ra cho con giống tại các thị trường như Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc.

Thông qua việc kết hợp hỗ trợ vốn, kỹ thuật, con giống và kết nối tiêu thụ, xã Liên Hiệp kỳ vọng từng bước hình thành các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của từng nhóm đối tượng. Qua đó, người khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số và các hộ khó khăn có thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chủ động vươn lên trong cuộc sống.