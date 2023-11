Cháu bé 4 tuổi tại Cà Mau được giải cứu với khuôn mặt bị sưng húp

Cháu bé 4 tuổi bị cha nuôi đánh đập, hành hạ con nuôi, theo thông tin ban đầu, sáng 6/11, UBND xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, nhận được tin báo từ người dân, ông Trần Minh Đắc (SN 1968, ở huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đang tạm trú tại địa phương có hành vi đánh đập, hành hạ con nuôi.

Trên người cháu bé còn nhiều thương tích

Chính quyền xã Tân Trung đã chỉ đạo Đội hoạt động tình nguyện, Công an xã can thiệp, mời ông Đắc về làm việc.

Hiện, bé gái là nạn nhân tên T.N.T (SN 2020) đã được người dân và cơ quan chức năng địa phương tiếp cận, chăm sóc. Cháu bé tỉnh táo, nhưng mang nhiều thương tích trên người. Đặc biệt, khuôn mặt cháu bé 4 tuổi bị sưng phù, biến dạng, môi bị dập.

Theo lời người dân địa phương, khi phát hiện ông Đắc hành hạ con, nhiều người đã đến nhà với mục đích can thiệp, giải cứu cháu nhưng gia đình người này đóng cửa. Khi công an đến can thiệp, mọi người mới đưa được cháu bé ra ngoài để chăm sóc sức khỏe.

Hiện cơ quan chức năng địa phương cùng người dân đang chăm sóc cháu bé

Được biết, ông Trần Minh Đắc sống cùng vợ là bà Lê Thị Huệ (SN 1971) ở tại huyện Phú Quốc, mới về xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi tạm trú khoảng 20 ngày. Cháu T.N.T - nạn nhân trong vụ việc là con nuôi của 2 vợ chồng.