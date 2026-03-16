Cháy căn hộ tầng 9 chung cư Ecohome 1, kịp thời cứu 1 cụ già 90 tuổi

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4h sáng, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ một căn hộ tại tầng 9 của tòa nhà. Ngay sau đó, Ban quản trị, Ban quản lý tòa nhà cùng nhiều cư dân đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, đồng thời thông báo khẩn cấp tới lực lượng chức năng.

Nơi xảy ra vụ cháy

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 nhanh chóng tới hiện trường.

Chỉ sau khoảng 12 phút, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận căn hộ 918, tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1, đường Đông Thắng, phường Đông Ngạc.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài (Ảnh: CACC)

Tại hiện trường, khói và khí độc đã lan ra khu vực hành lang. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có một cụ giả 90 tuổi mắc kẹt bên trong căn hộ xảy ra cháy. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Một kĩ thuật của Ban Quản lí tòa nhà tham gia cứu hoả bị ngạt khói cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện trường bên trong vụ cháy (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các căn hộ khác. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.