中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy căn hộ tầng 9 chung cư Ecohome 1, kịp thời cứu 1 cụ già 90 tuổi

Thứ Hai, 15:09, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng 16/3, một vụ cháy đã xảy ra tại căn hộ trên tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội), khiến cư dân trong tòa nhà hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4h sáng, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ một căn hộ tại tầng 9 của tòa nhà. Ngay sau đó, Ban quản trị, Ban quản lý tòa nhà cùng nhiều cư dân đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, đồng thời thông báo khẩn cấp tới lực lượng chức năng.

chay can ho tang 9 chung cu ecohome 1, kip thoi cuu 1 cu gia 90 tuoi hinh anh 1
Nơi xảy ra vụ cháy

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 nhanh chóng tới hiện trường.

Chỉ sau khoảng 12 phút, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận căn hộ 918, tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1, đường Đông Thắng, phường Đông Ngạc.

chay can ho tang 9 chung cu ecohome 1, kip thoi cuu 1 cu gia 90 tuoi hinh anh 2
Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài (Ảnh: CACC)

Tại hiện trường, khói và khí độc đã lan ra khu vực hành lang. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có một cụ giả 90 tuổi mắc kẹt bên trong căn hộ xảy ra cháy. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Một  kĩ thuật của Ban Quản lí  tòa nhà tham gia cứu hoả bị ngạt khói cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

chay can ho tang 9 chung cu ecohome 1, kip thoi cuu 1 cu gia 90 tuoi hinh anh 3
Hiện trường bên trong vụ cháy (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các căn hộ khác. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: cháy chung cư Ecohome 1 cháy căn hộ tầng 9 cháy chung cư Hà Nội cháy rạng sáng 16/3 Ecohome 1 Đông Ngạc hỏa hoạn chung cư cảnh sát PCCC Hà Nội cư dân tham gia chữa cháy cháy tòa E4 Ecohome 1 nguyên nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Công an đang điều tra nguyên nhân người đàn ông từng là bảo vệ toà nhà rơi từ tầng cao chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) xuống sân thiệt mạng.

VOV.VN - Công an đang điều tra nguyên nhân người đàn ông từng là bảo vệ toà nhà rơi từ tầng cao chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) xuống sân thiệt mạng.

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 chung cư Lexington, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng thang bộ. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy sau 30 phút. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 chung cư Lexington, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng thang bộ. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy sau 30 phút. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục