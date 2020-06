Cháy chợ ở Nghệ An, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h40 ngày 21/6, Trung tâm chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy chợ Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Tại hiện trường, một dãy ki-ốt liền kề kinh doanh tại chợ bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều ki ốt kinh doanh tại chợ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đội CC&CNCH số 1, 5, 8 xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe tiếp nước, 4 xe chữa cháy với hơn 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện, các tiểu thương cùng quần chúng nhân dân triển khai chữa cháy.



Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chia thành nhiều mũi tiếp cận để dập tắt ngọn lửa đồng thời phối hợp di dời tài sản ra nơi an toàn, ngăn chặn cháy lan sang các ki-ốt kinh doanh khác trong chợ.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Sau khoảng 30 phút khi lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.